George Simion, omul anti-sistem. Fotografia care complică legenda

George Simion, Nicușor Dan și Alina Mungiu Pippidi, noiembrie 2015

Votul pentru învestirea cabinetului Veștea a produs una dintre imaginile politice cele mai interesante ale ultimelor luni. George Simion a condiționat public susținerea AUR de două gesturi: o întâlnire a premierului desemnat la sediul partidului și o poziționare explicită a lui Nicușor Dan. Adrian Veștea a mers la sediul AUR. Cu toate acestea, voturile AUR nu au venit.

Dincolo de episodul parlamentar, momentul readuce în atenție un detaliu mai puțin discutat al politicii românești: traseele civice care au precedat actualele confruntări politice.

În noiembrie 2015, la un eveniment organizat de Alianța pentru o Românie Curată, platformă asociată cu Alina Mungiu-Pippidi, George Simion și Nicușor Dan au participat la aceeași conferință, în calitate de lideri ai două organizații civice diferite. Nicușor Dan era prezent ca președinte al Asociației Salvați Bucureștiul, iar George Simion ca președinte al Platformei Unioniste Acțiunea 2012. Fotografiile și relatările de la acea întâlnire arată că cei doi nu proveneau din lumi complet separate, așa cum sugerează astăzi discursurile politice.

Înainte de apariția USR sau AUR, ei au evoluat în același ecosistem al activismului civic, participând la proteste, campanii publice și dezbateri despre reforma politică. În aceeași perioadă, Alina Mungiu-Pippidi promova necesitatea apariției unei noi generații de lideri proveniți din societatea civilă, capabili să înlocuiască vechile structuri politice compromise.

La un deceniu distanță, Nicușor Dan a ales construcția instituțională și administrativă, George Simion a construit un partid bazat pe mobilizare permanentă, conflict și opoziție față de establishment. Cu toate acestea, documentele și fotografiile din perioada 2012-2015 arată că amândoi au trecut prin aceeași zonă de activism civic și au participat la inițiative găzduite de structuri apropiate de Alianța pentru o Românie Curată.

De aici și impresia că George Simion rămâne captiv rolului care l-a consacrat: nu cel de om de stat, ci de lider de galerie. Șeful de galerie nu construiește instituții, nu caută compromisuri și nu produce majorități. El identifică un adversar, mobilizează emoția mulțimii și întreține conflictul.

Episodul votului pentru cabinetul Veștea oferă un exemplu relevant. Liderul AUR a impus condiții publice, a obținut gestul politic pe care îl solicita și a demonstrat că poate obliga adversarii să reacționeze la agenda sa. Cu toate acestea, rezultatul politic concret nu s-a modificat. Guvernul nu a primit voturile AUR, iar impasul a rămas neschimbat.

Această abordare a caracterizat constant ascensiunea lui George Simion. În anii activismului civic, el s-a remarcat prin acțiuni spectaculoase și prin capacitatea de a mobiliza oameni în jurul unor cauze. În politică, aceeași energie a fost transferată în registrul confruntării permanente. Conflictul a devenit nu doar un instrument, ci însăși esența mesajului politic.

Paradoxul este că, deși provine din același mediu civic care a produs inițiative orientate spre reformă instituțională și participare publică, Simion a ales o direcție diferită. În timp ce alți actori ai generației sale au urmărit construirea unor structuri politice capabile să guverneze, liderul AUR și-a consolidat profilul prin opoziție, contestare și polarizare.

Privită din această perspectivă, întâlnirea de acum un deceniu dintre George Simion, Nicușor Dan și Alina Mungiu-Pippidi capătă o semnificație aparte. Nu pentru că ar demonstra existența unei relații politice ascunse, ci pentru că arată că destinele lor publice au pornit din același spațiu civic.

Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult