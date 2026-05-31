Modelul economic al Rusiei: de ce rezistă?

Modelul economic al Rusiei: de ce rezistă?

O lecție despre supraviețuire economică într-o lume instabilă

În februarie 2022, după declanșarea războiului din Ucraina, o mare parte a experților occidentali anticipau o prăbușire rapidă a economiei ruse. Sancțiunile economice fără precedent, înghețarea activelor externe, retragerea companiilor occidentale și izolarea financiară păreau suficiente pentru a împinge Rusia într-o criză economică profundă. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Economia rusă nu a rămas neafectată. A pierdut acces la piețe importante, la anumite tehnologii și la investiții occidentale. Cu toate acestea, statul rus nu s-a prăbușit, sistemul financiar nu a colapsat, iar economia a continuat să funcționeze.

Cum este posibil?

Pentru a înțelege răspunsul trebuie să renunțăm pentru câteva momente la ideologie și să privim Rusia ca pe un sistem economic. Nu pentru a o admira și nici pentru a o condamna, ci pentru a înțelege logica după care funcționează. Iar cheia întregii povești poate fi rezumată într-o singură propoziție:

Rusia nu a construit o economie pentru prosperitate maximă. Rusia a construit o economie pentru supraviețuire strategică.

Pentru a înțelege această alegere trebuie să ne întoarcem în anul 1991.

Trauma care a schimbat Rusia

În decembrie 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbușit. Pentru Occident, evenimentul a fost perceput ca victoria economiei de piață asupra comunismului. Pentru milioane de ruși, realitatea a fost diferită.

În anii care au urmat, Rusia a trecut prin una dintre cele mai severe crize economice din istoria sa modernă. Inflația a distrus economiile populației. Fabrici construite în zeci de ani au fost închise sau privatizate. Sistemul social sovietic s-a dezmembrat. Criminalitatea organizată a crescut, iar statul părea incapabil să controleze situația.

Pentru mulți cetățeni, anii ’90 au rămas în memorie nu ca perioada libertății, ci ca perioada haosului. Acest lucru este esențial pentru înțelegerea Rusiei de astăzi. Occidentul privește Rusia prin prisma anului 2022. Mulți ruși continuă să privească lumea prin prisma anului 1991.

Cum au apărut oligarhii

În timpul privatizărilor accelerate din anii ’90, active economice uriașe au ajuns în proprietatea unui număr redus de persoane. Resurse energetice, bănci, combinate industriale și infrastructură strategică au fost transferate către grupuri private într-un ritm foarte rapid. Așa a apărut clasa oligarhilor.

În timp ce o parte a populației se confrunta cu sărăcia, un grup restrâns acumula averi impresionante. Pentru cetățeanul obișnuit, capitalismul nu a fost asociat cu prosperitatea, ci cu pierderea controlului asupra economiei naționale.

Această experiență va influența profund modelul economic construit după anul 2000.

Reconstrucția statului

La începutul noului secol, conducerea rusă a ajuns la o concluzie simplă: problema Rusiei nu era existența pieței, ci slăbiciunea statului.

Noua strategie nu a urmărit revenirea la economia sovietică. Magazinele au rămas private. Companiile private au continuat să existe. Concurența a rămas prezentă în numeroase domenii.

Însă statul a început să recâștige controlul asupra sectoarelor considerate vitale.

Astfel s-a născut ceea ce economiștii numesc astăzi capitalism de stat.

Ce este capitalismul de stat?

Capitalismul de stat reprezintă un model economic aflat între economia de piață occidentală și economia planificată de tip sovietic.

În acest sistem, piața funcționează, proprietatea privată există, investițiile private există, însă statul păstrează controlul asupra resurselor și sectoarelor strategice.

În Rusia, aceste sectoare includ energia, infrastructura strategică, industria militară, transporturile majore și o parte importantă a sistemului financiar.

Logica este simplă. Nu toate domeniile trebuie controlate de stat. Dar resursele care asigură independența țării nu trebuie lăsate complet în mâini private.

Petrolul și gazele: fundația sistemului

Nu poate fi înțeleasă economia rusă fără a înțelege energia.

Rusia este una dintre cele mai bogate țări din lume în resurse energetice. Petrolul și gazele naturale reprezintă coloana vertebrală a sistemului economic. Pentru Rusia, energia nu este doar o marfă. Este o formă de putere.

Veniturile provenite din exporturile energetice au permis finanțarea statului, modernizarea armatei și menținerea unor rezerve financiare importante.

Multe state occidentale au construit economii bazate pe servicii și consum. Rusia a construit o economie bazată pe controlul resurselor.

Agricultura și securitatea alimentară

Un alt element important este agricultura. După sancțiunile introduse în 2014, Rusia a investit masiv în producția agricolă. Rezultatul a fost spectaculos. Din importator net de alimente în anii ’90, Rusia a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume.

Din perspectiva Moscovei, securitatea alimentară este la fel de importantă ca securitatea militară. O țară care își poate hrăni populația este mai greu de șantajat și mai greu de izolat.

Economia rezilienței

Aici se află probabil cea mai importantă lecție. Occidentul și Rusia au urmărit obiective diferite. Economiile occidentale au fost construite pentru eficiență, productivitate, costuri reduse și globalizare. Economia rusă a fost construită pentru autonomie, control, reziliență și supraviețuire strategică.

Acesta este motivul pentru care multe decizii care par ineficiente din punct de vedere economic au sens din punct de vedere geopolitic.

De ce nu s-a prăbușit economia rusă după 2022?

Există mai multe explicații pentru faptul că economia rusă nu s-a prăbușit după introducerea sancțiunilor occidentale din 2022.

Prima este reprezentată de resursele naturale. Rusia rămâne unul dintre cei mai importanți producători mondiali de petrol, gaze naturale, cereale și materii prime strategice. În ciuda sancțiunilor, lumea continuă să aibă nevoie de energie și hrană, iar această realitate a oferit economiei ruse o bază solidă de rezistență.

A doua explicație este reorientarea comerțului către Asia. Pe măsură ce relațiile economice cu Europa s-au redus, Rusia și-a consolidat parteneriatele cu China, India și alte state din Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Aceste piețe au absorbit o parte importantă din exporturile rusești și au redus impactul izolării economice occidentale.

A treia explicație ține de însăși structura economiei ruse. Sistemul economic construit după anul 2000 nu a fost conceput pentru a deveni cel mai performant sau cel mai eficient model economic din lume. El a fost construit pentru a rezista. Controlul statului asupra energiei, rezervelor financiare, infrastructurii strategice și industriei de apărare a oferit Rusiei instrumentele necesare pentru a absorbi șocuri externe de amploare.

Cu alte cuvinte, economia rusă nu a fost proiectată pentru prosperitate maximă, ci pentru supraviețuire strategică.

Limitele modelului rus

Cu toate acestea, o analiză serioasă nu poate ignora vulnerabilitățile sistemului.

Economia rusă depinde în continuare într-o măsură considerabilă de exportul de resurse naturale, în special petrol și gaze. Această dependență face ca veniturile statului să fie influențate de fluctuațiile piețelor internaționale și de evoluția prețurilor la energie.

În același timp, Rusia se confruntă cu o problemă demografică importantă. Scăderea populației și îmbătrânirea societății reprezintă provocări pe termen lung pentru orice economie modernă. Capacitatea de inovare tehnologică este mai redusă decât în marile centre globale de dezvoltare precum Statele Unite sau China. Concentrarea puterii economice și politice poate limita concurența și poate favoriza apariția corupției sau a ineficienței administrative.

Aceste slăbiciuni nu anulează reziliența modelului rus, însă arată că acesta nu este lipsit de costuri și contradicții.

Lecția pentru România

Poate cea mai interesantă întrebare pentru cititorul român nu este dacă modelul economic al Rusiei este bun sau rău.

Întrebarea cu adevărat relevantă este cum poate o țară să participe la economia globală fără să piardă controlul asupra resurselor și infrastructurii sale strategice.

Aceasta este una dintre marile dezbateri economice ale secolului XXI. Rusia a ales controlul statului asupra sectoarelor considerate esențiale pentru securitatea națională. China a ales dezvoltarea dirijată de stat și planificarea strategică pe termen lung. Occidentul a mizat pe piețe deschise, globalizare și integrare economică.

Fiecare dintre aceste modele produce atât avantaje, cât și costuri. Niciunul nu oferă soluții perfecte. Pentru România, provocarea nu constă în copierea unuia dintre aceste sisteme, ci în înțelegerea lor.

Concluzie: o economie construită să reziste

Modelul economic al Rusiei nu reprezintă o revenire la comunism și nici o copie a capitalismului occidental. El este rezultatul unei experiențe istorice specifice, marcată de trauma economică a anilor ’90, de pierderea controlului asupra unor active strategice și de dorința de a reconstrui puterea statului.

Din această perspectivă, Rusia nu și-a propus să construiască cea mai bogată economie din lume. Obiectivul său principal a fost construirea unei economii capabile să reziste sancțiunilor, izolării și presiunilor externe.

Succesul sau eșecul pe termen lung al modelului rus va continua să fie dezbătut. Un lucru este însă clar: pentru a înțelege lumea care se formează în jurul nostru, trebuie să înțelegem mai întâi logica după care funcționează marile puteri.

În cazul Rusiei, această logică poate fi rezumată printr-o idee simplă:

Prosperitatea este importantă, dar supraviețuirea strategică este esențială.

Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult