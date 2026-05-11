Pentagonul rupe tăcerea

Publicarea unor dosare U.A.P. de către Departamentul de Război al Statelor Unite marchează unul dintre cele mai neobișnuite momente de transparență militară din ultimele decenii. Nu pentru că documentele ar confirma existența vieții extraterestre, ci pentru că armata americană admite oficial existența unor fenomene aeriene pe care nu le poate explica în totalitate. Rapoartele descriu obiecte luminoase observate de piloți militari, anomalii surprinse de senzori infraroșu și chiar episoade raportate în timpul misiunilor Apollo. Tonul documentelor este rece și tehnic, lipsit de senzaționalism, ceea ce le oferă credibilitate. Unele incidente recente vorbesc despre obiecte capabile de manevre considerate imposibile pentru tehnologia aeronautică convențională: accelerații bruște, schimbări instantanee de direcție și lipsa unei semnături termice clare.

Totuși, raportul nu oferă concluzii definitive. Oficialii americani insistă că multe cazuri ar putea avea explicații convenționale: drone, erori radar sau fenomene atmosferice rare. Dar faptul că aceste materiale sunt desecretizate acum ridică întrebări mai mari despre securitatea globală și despre tehnologiile pe care marile puteri încearcă să le înțeleagă sau să le ascundă.

Poate că adevărata revelație nu este ideea existenței unor „vizitatori”, ci recunoașterea faptului că, în ciuda tehnologiei moderne și a supravegherii globale, există încă fenomene pe care nici cele mai puternice instituții ale lumii nu le pot explica pe deplin.

Dosare secrete despre extratereștri EXPUSE într-o audiere explozivă în Congres

5/5 - (1 vote)