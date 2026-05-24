PNȚCD: de la partid istoric la afacere de familie

Cum a ajuns formațiunea lui Corneliu Coposu captivă între nostalgie, conflicte interne și acuzații privind folosirea patrimoniului politic în interes personal

Articol de analiză și investigație

PNȚCD, un partid care a făcut istorie

Puține formațiuni politice din România postcomunistă au avut încărcătura simbolică a PNȚCD. Partidul care și-a revendicat moștenirea de la Iuliu Maniu și Ion Mihalache a fost, în anii ’90, principalul vehicul politic al opoziției democratice împotriva FSN și a structurilor moștenite din vechiul regim.

Sub conducerea lui Corneliu Coposu și apoi a lui Ion Diaconescu, PNȚCD a devenit simbolul rezistenței anticomuniste și al revenirii României la valorile occidentale. Victoria Convenției Democrate în 1996 a reprezentat primul transfer democratic de putere din România postdecembristă.

Dar guvernarea 1996–2000 avea să marcheze și începutul declinului accelerat al partidului.

Între 1997 și 2000, Fondul Proprietății de Stat a derulat unul dintre cele mai agresive programe de privatizare din perioada postcomunistă. Potrivit analizelor publicate ulterior, aproximativ 1.000 de contracte de privatizare încheiate în acei ani au fost ulterior reziliate, multe dintre companiile vizate intrând în faliment, lichidare sau dezmembrare. (adevarul.ro)

În aceeași perioadă, mii de întreprinderi de stat au trecut prin restructurări, disponibilizări masive sau închideri parțiale.

Printre cele mai controversate episoade ale perioadei s-a aflat și prăbușirea Bancorex, considerată la acel moment cea mai mare bancă de comerț exterior a României. În 1999, banca a fost practic lichidată și absorbită de BCR, după acumularea unor pierderi uriașe și acordarea de credite neperformante. Costurile salvării sistemului bancar au fost suportate din bani publici și au devenit un simbol al haosului economic din perioada respectivă. (historia.ro)

Tot în acei ani, guvernarea CDR-PNȚCD a accelerat programele de închidere a minelor considerate neprofitabile. Zeci de exploatări miniere au fost închise, în special în Valea Jiului și în alte zone monoindustriale, ceea ce a generat proteste sociale masive și creșterea șomajului. Criticii acelor decizii au susținut că România și-a redus drastic producția internă de cărbune pentru a ajunge ulterior să importe resurse energetice la prețuri mai mari.

Consecințele sociale au fost severe. Rata șomajului a crescut puternic în perioada 1997–1999, depășind pragul de 10% la nivel național, în condițiile în care sute de mii de angajați au fost disponibilizați din industrie, minerit și sectorul energetic. (insse.ro) Industria grea, mineritul, siderurgia și marile platforme industriale construite în perioada comunistă au fost printre cele mai afectate sectoare.

Criticii guvernării CDR-PNȚCD au vorbit despre „deindustrializarea României”, acuzând privatizări netransparente și distrugerea capitalului industrial autohton. Susținătorii reformelor au susținut însă că multe dintre întreprinderi erau necompetitive și menținute artificial în viață prin subvenții de stat.

Cert este că perioada 1996–2000 a produs un șoc economic și social major, iar costurile politice au fost suportate aproape integral de PNȚCD, partid perceput ca principalul responsabil al guvernării. (ro.wikipedia.org) În acea perioadă au avut loc unele dintre cele mai controversate privatizări și restructurări economice din istoria recentă a României. În numele reformei și al tranziției către economia de piață, zeci de mari întreprinderi industriale au fost închise, vândute sau lichidate, iar milioane de români au resimțit costurile sociale ale tranziției.

Criticii PNȚCD susțin că perioada respectivă a reprezentat una dintre cele mai dure etape de dezindustrializare a României, în timp ce susținătorii partidului afirmă că reformele erau inevitabile într-o economie ieșită din comunism. Cert este că electoratul a sancționat drastic formațiunea: în anul 2000, PNȚCD a ratat intrarea în Parlament și nu și-a mai revenit niciodată electoral.

De la partid istoric la formațiune marginală

După anul 2000, PNȚCD a intrat într-o lungă perioadă de fragmentare internă, conflicte și lupte pentru conducere. Liderii istorici dispăruseră sau se retrăseseră, iar partidul devenise o construcție politică tot mai slabă electoral.

În acest context apare numele lui Aurelian Pavelescu, avocat și fost deputat, care avea să devină figura dominantă a partidului.

Un detaliu important, adesea trecut cu vederea, este că Pavelescu nu și-a început cariera politică în PNȚCD. În legislatura 2004–2008, el a fost deputat de Olt ales pe listele Alianței D.A., în zona Partidului Democrat (PD), devenind ulterior deputat neafiliat. (cdep.ro)

Abia ulterior a intrat în conducerea PNȚCD, într-o perioadă în care partidul traversa deja una dintre cele mai grave crize din istoria sa postdecembristă.

Potrivit datelor publice, Pavelescu a intrat în conducerea PNȚCD în a doua parte a anilor 2000, fiind ales prim-vicepreședinte în 2007, iar în 2010 a devenit oficial președinte al partidului. (ro.wikipedia.org)

Ascensiunea sa nu a fost lipsită de scandal. În acea perioadă, PNȚCD era deja rupt în mai multe tabere, iar conflictele dintre grupările interne au ajuns inclusiv în instanță. Au existat dispute privind legitimitatea congreselor, controlul partidului și dreptul de reprezentare juridică.

Mai mulți foști lideri țărăniști au acuzat atunci că partidul istoric fusese confiscat de grupări fără legătură reală cu tradiția PNȚCD. Disputele au continuat ani la rând, inclusiv prin procese privind conducerea formațiunii.

„Omul cu ștampila”

În interiorul și în jurul PNȚCD, Aurelian Pavelescu a ajuns să fie descris de adversarii săi drept „omul cu ștampila” — expresie care face referire la controlul juridic și administrativ asupra partidului.

Criticii săi susțin că, deși formațiunea a rămas irelevantă electoral timp de peste două decenii, conducerea nu s-a schimbat semnificativ. Pavelescu conduce partidul din 2010 și a fost reconfirmat în funcție la mai multe congrese interne. (adevarul.ro)

În tot acest timp, PNȚCD nu a reușit să revină în Parlament și nici să depășească praguri electorale semnificative. La alegerile europarlamentare din 2014, partidul a obținut sub 1% din voturi, iar la scrutinurile ulterioare rezultatele au rămas marginale. (en.wikipedia.org)

Foști membri ai partidului spun că adevărata miză nu mai este performanța electorală, ci controlul asupra siglei, patrimoniului și reprezentării juridice a formațiunii.

Aici apare și una dintre cele mai sensibile teme din interiorul PNȚCD: separarea dintre dreptul asupra siglei și controlul administrativ efectiv al partidului. Mai multe tabere interne au contestat de-a lungul anilor cine deține legitim identitatea istorică a PNȚCD.

Aceste conflicte au alimentat percepția că partidul funcționează mai degrabă ca o structură controlată administrativ decât ca o formațiune politică vie.

Sediul partidului și întrebările despre folosirea patrimoniului

Una dintre cele mai controversate teme privește sediul central al PNȚCD din București.

Potrivit informațiilor aflate în spațiul public și declarațiilor unor foști membri ai partidului, spațiul ar fi fost închiriat de la Primăria Capitalei și ulterior folosit în scopuri comerciale, inclusiv prin subînchiriere către un restaurant.

În jurul acestei situații au apărut acuzații și suspiciuni privind folosirea patrimoniului partidului și eventuale legături personale sau familiale.

În interiorul partidului circulă de mai mult timp informația potrivit căreia restaurantul „Lejer”, care ar funcționa în spațiul asociat sediului central al PNȚCD, ar fi controlat sau administrat de Simona Ionescu, despre care mai mulți foști membri ai partidului afirmă că este sora lui Aurelian Pavelescu.

Până la acest moment, aceste informații trebuie tratate ca afirmații și zvonuri vehiculate în mediul politic și în interiorul partidului, în lipsa unor documente oficiale care să stabilească fără echivoc structura de proprietate, relațiile comerciale și eventualele legături familiale implicate.

aDacă există dovezi că persoane apropiate conducerii partidului beneficiază economic de pe urma unui bun utilizat de PNȚCD, cazul poate ridica întrebări legitime privind conflictul de interese moral și administrarea patrimoniului unui partid istoric.

În lipsa unor documente clare, afirmațiile trebuie formulate ca suspiciuni sau acuzații venite din interiorul partidului, nu ca fapte demonstrate.

Cum se mai susține financiar PNȚCD?

O altă întrebare importantă este legată de sursele de finanțare ale partidului.

PNȚCD nu mai este partid parlamentar de peste două decenii și nu beneficiază de subvențiile consistente acordate formațiunilor mari. Cu toate acestea, partidul continuă să funcționeze administrativ, să organizeze congrese și să întrețină o structură juridică și logistică.

Conform datelor publice privind finanțarea partidelor politice, veniturile formațiunilor extraparlamentare provin în general din cotizații, donații, contribuții private și eventuale venituri din patrimoniu. (finantarepartide.ro)

ce venituri declară anual PNȚCD;

câți membri activi mai are partidul;

ce proprietăți sau sedii administrează;

dacă există contracte comerciale încheiate prin intermediul patrimoniului partidului;

cine controlează efectiv deciziile financiare;

ce cheltuieli sunt raportate către Autoritatea Electorală Permanentă.

În lipsa unei infrastructuri politice reale și a unor rezultate electorale relevante, întrebarea devine inevitabilă: ce anume menține încă în viață PNȚCD?

Un brand politic care încă produce valoare

Chiar și fără reprezentare parlamentară, PNȚCD rămâne un nume cu greutate simbolică în istoria României postcomuniste.

Marca partidului, moștenirea morală a lui Corneliu Coposu și legitimitatea istorică asociată luptei anticomuniste au încă o anumită valoare politică și mediatică.

În ultimii ani, diferite grupări politice au încercat să folosească această moștenire prin alianțe electorale sau asocieri de imagine. PNȚCD a trecut prin colaborări controversate și repoziționări ideologice care au produs nemulțumiri inclusiv în rândul foștilor țărăniști.

Mai mulți foști membri au acuzat că partidul și-a abandonat identitatea istorică și a devenit un vehicul politic fără direcție doctrinară clară.

Întrebarea finală

La aproape trei decenii de la victoria istorică din 1996, PNȚCD pare astăzi mai degrabă o relicvă administrativă decât un actor politic relevant.

Partidul care promitea reconstrucția morală a României a ajuns să fie asociat mai ales cu scandaluri interne, procese, dispute pentru siglă și controverse privind patrimoniul.

Iar în centrul tuturor acestor conflicte se află același nume: Aurelian Pavelescu.

Pentru mulți foști țărăniști, adevărata dramă nu este dispariția electorală a partidului, ci transformarea unei construcții istorice într-o organizație controlată de un cerc restrâns, fără competiție internă reală și fără perspectivă politică.

Rămâne întrebarea: mai reprezintă PNȚCD astăzi valorile lui Corneliu Coposu sau doar dreptul de a folosi o ștampilă și o moștenire istorică?

Surse publice folosite pentru context factual

Wikipedia – Aurelian Pavelescu (ro.wikipedia.org)

Site oficial PNȚCD (pntcd.ro)

Radio România Actualități – alegerea lui Pavelescu (romania-actualitati.ro)

Date despre evoluția electorală a PNȚCD (en.wikipedia.org)

Platforme privind finanțarea partidelor (finantarepartide.ro)

