Poezia, emoția și sunetul naiului au umplut Casa Titulescu la lansarea volumelor semnate de Virginia Mircea

Poezia, emoția și sunetul naiului au umplut Casa Titulescu la lansarea volumelor semnate de Virginia Mircea

Casa Titulescu din București a găzduit, joi, 28 mai, lansarea volumelor de poezie „Unde rămâne iubirea” și „Chipuri care au ținut drumul”, semnate de Virginia Mircea și publicate la Editura David Art, în cadrul unui eveniment cultural marcat de emoție, muzică și bucuria întâlnirii prin poezie.

Într-o atmosferă caldă, încărcată de emoție, eleganță și bucuria întâlnirii prin cultură, iubitori ai poeziei, prieteni, oameni de cultură și personalități ale vieții publice au fost prezenți pentru a celebra apariția celor două volume.

Evenimentul s-a desfășurat sub semnul dialogului, al reflecției și al aprecierii pentru puterea cuvântului scris. Din partea Casei Titulescu a fost prezent academicianul Dumitru Preda, care a evidențiat rolul culturii și al literaturii în păstrarea valorilor spirituale și identitare ale societății românești.

Deși nu au putut participa fizic la eveniment, Miron Manega și Marius Ghilezan au fost prezenți prin intermediul unor înregistrări video transmise special pentru această ocazie. Mesajele lor, deosebit de apreciate de public, au surprins valoarea literară a volumelor și au adus elogii autoarei, completând armonios atmosfera festivă a lansării.

Un moment artistic de mare frumusețe a fost oferit de Maria Mădălina Lupu, al cărei recital la nai a emoționat profund audiența. Sunetul cald și înălțător al instrumentului a creat o punte firească între muzică și poezie, oferind participanților clipe de autentică trăire sufletească.

Printre invitații prezenți s-a aflat și îndrăgitul artist Ovidiu Lipan „Țăndărică”, a cărui participare a adăugat o notă specială unui eveniment deja bogat în personalități și emoții.

Pe parcursul întâlnirii, au fost evocate teme precum iubirea, memoria, recunoștința și drumul interior al fiecărui om, teme care se regăsesc și în paginile celor două volume. Dialogurile purtate au confirmat faptul că poezia rămâne un spațiu privilegiat al sincerității, sensibilității și apropierii dintre oameni.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a avut loc la final, când prof. univ. dr. Dinu Gheorghe a compus pe loc un catren inspirat de atmosfera evenimentului și l-a recitat în fața celor prezenți. Gestul său, spontan și generos, a reprezentat o surpriză deosebită pentru autoare, fiind prima poezie care i-a fost dedicată în cadrul unei lansări de carte.

Întregul eveniment a fost marcat de o stare aparte, în care poezia, muzica și emoția s-au împletit firesc. Mai mult decât o simplă lansare editorială, întâlnirea de la Casa Titulescu s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a spiritului, a prieteniei și a frumuseții cuvântului.

Atmosfera evenimentului, intervențiile invitaților și momentul artistic susținut la nai de Maria Mădălina Lupu pot fi urmărite în înregistrarea video disponibilă aici: Casa Titulescu – Lansare volume poezie de Virginia Mircea.

Volumele „Unde rămâne iubirea” și „Chipuri care au ținut drumul”, semnate de Virginia Mircea, au apărut la Editura David Art și pot fi solicitate prin intermediul editurii.

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