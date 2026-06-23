PSD își asumă guvernarea, Bolojan propune un pact. Se naște o nouă formulă de putere?

Anunțul lui Sorin Grindeanu că PSD își asumă guvernarea a primit rapid un răspuns neașteptat din partea lui Ilie Bolojan. Liderul PNL a declarat că liberalii sunt dispuși să voteze un guvern minoritar PSD în baza unui „Pact pentru România”, care să garanteze reformele și stabilitatea politică.

Mesajul este important deoarece mută discuția din zona negocierii ministerelor în zona construirii unei majorități parlamentare. Pentru prima dată după mult timp, PNL nu condiționează susținerea de participarea la guvernare, ci de existența unui acord politic clar asupra direcției țării.

În aceste condiții, se conturează un scenariu care amintește parțial de începutul anilor 2000: un guvern PSD fără o coaliție formală majoritară, dar susținut parlamentar printr-un acord politic mai larg. Diferența este că, de această dată, sprijinul nu ar veni prin intrarea partenerilor în Executiv, ci printr-un pact care să ofere stabilitate pentru câteva luni.

În perioada 2000-2004, guvernul condus de Adrian Năstase a beneficiat de o majoritate parlamentară construită prin acorduri politice și susținerea unor formațiuni care nu făceau parte propriu-zis din executiv. Contextul era însă diferit, PSD având atunci o forță parlamentară mult mai mare decât cea de astăzi.