Vernisajul expoziției „LOTSOPA – Nu aparțin timpului” a artistului Apostol Constantin

Marți, 19 mai, începând cu ora 17:00, la Centrul Artelor Vizuale din București, situat pe strada Biserica Enei nr. 16, are loc vernisajul expoziției „LOTSOPA – Nu aparțin timpului”, semnată de artistul Apostol Constantin.

Expoziția propune o incursiune într-un univers vizual în care timpul nu mai este înțeles ca succesiune liniară, ci ca stare interioară, fragmentată și reconfigurată continuu prin memorie, percepție și experiență. Lucrările deschid un câmp de reflecție asupra identității și asupra modului în care aceasta se construiește între amintire, prezent și proiecție.

Titlul expoziției sugerează o desprindere de ordinea cronologică obișnuită și o intrare într-un spațiu al suspendării, în care imaginea devine instrument de explorare a unor straturi profunde ale conștiinței. În acest context, „LOTSOPA” funcționează ca o cheie simbolică, o posibilă poartă către o realitate artistică în care sensul nu este fix, ci în permanentă devenire.

În cadrul vernisajului, cuvântul de deschidere va fi susținut de Constantin Hostciuc, care va oferi o perspectivă asupra direcțiilor conceptuale ale expoziției și asupra modului în care demersul lui Apostol Constantin se înscrie în zona artei contemporane interesate de explorarea percepției și a structurilor invizibile ale realității.

Publicul este invitat la o experiență de contemplare activă, în care lucrările nu funcționează doar ca obiecte estetice, ci ca puncte de tensiune între vizibil și invizibil, între material și ideatic. Expoziția deschide astfel un dialog despre felul în care imaginea poate deveni spațiu de reflecție asupra timpului interior, asupra memoriei afective și asupra identității în transformare.

Evenimentul se înscrie în seria de manifestări dedicate artei contemporane găzduite de Centrul Artelor Vizuale din București, un spațiu activ de dialog artistic și experiment vizual, care susține constant proiecte ce explorează noile direcții ale expresiei plastice.

Arta ca memorie stratificată și experiență a timpului interior

În demersul său artistic, Apostol Constantin propune o formă de expresie în care imaginea depășește funcția reprezentării și devine un teritoriu al construcției interioare. Formarea sa în zona artei monumentale se reflectă într-un limbaj vizual dens, în care suprafața lucrării nu este doar suport, ci spațiu activ, construit prin acumulare, tensiune și stratificare.

Lucrările sale sunt recognoscibile printr-o abordare ce depășește picturalul clasic, apropiindu-se de o formă de relief pictural în care materia capătă volum, vibrație și densitate. Fără a se înscrie în gestul expresiv al picturii în cuțit, artistul dezvoltă o tehnică proprie de construcție a imaginii, în care textura devine purtătoare de sens, iar suprafața lucrării capătă dimensiune aproape sculpturală.

Această relație dintre material și imaterial este esențială în înțelegerea întregului său demers. Imaginea nu este închisă, ci deschisă, iar sensul se construiește progresiv, în funcție de privirea spectatorului. În acest fel, fiecare lucrare devine un câmp de interpretare, mai degrabă decât o afirmație definitivă.

Discursul expoziției: între memorie, arhetip și realitate expandată

Expoziția „LOTSOPA – Nu aparțin timpului” continuă această direcție de explorare a stratificării sensului, propunând o reflecție asupra modului în care timpul poate fi perceput ca experiență simultană, nu doar ca succesiune.

Discursul artistic se construiește în jurul ideii de memorie activă, în care imaginea devine declanșator al unor stări interioare, iar realitatea este percepută ca rețea de conexiuni vizibile și invizibile. În acest cadru, lucrările nu ilustrează, ci sugerează; nu fixează, ci deschid.

Referințele la arhetip, energie, straturi ale realității sau percepție extinsă indică o gândire artistică orientată către o dimensiune simbolică, în care imaginea funcționează ca interfață între concret și metafizic. Expoziția devine astfel un spațiu de traversare, în care privitorul este invitat să își reconfigureze propriul raport cu timpul și cu propria memorie.

Dialog și contextualizare

În cadrul deschiderii, intervenția lui Constantin Hostciuc va oferi un cadru de interpretare asupra expoziției, evidențiind poziționarea artistului în contextul actual al artei contemporane, unde interesul pentru percepție, memorie și construcție conceptuală devine tot mai pronunțat.

Acest dialog între practică artistică și lectură critică întărește ideea expoziției ca spațiu deschis, în care sensul nu este impus, ci construit împreună cu publicul, prin experiență directă.

O expoziție ca spațiu de suspendare a timpului

„LOTSOPA – Nu aparțin timpului” se conturează astfel ca o experiență artistică ce depășește simpla prezentare a lucrărilor, transformându-se într-un exercițiu de percepție și introspecție. Expoziția propune o ieșire din convențiile temporalității obișnuite și o reconfigurare a modului în care privim imaginea, memoria și identitatea.

În acest spațiu, arta devine nu doar obiect de contemplare, ci instrument de explorare a propriilor straturi interioare — un teritoriu în care timpul nu mai este măsurat, ci trăit.

Apostol Constantin – formare, limbaj artistic și contribuție pedagogică

Artist vizual cu o formație solidă în domeniul artei monumentale, Apostol Constantin este recunoscut pentru o practică artistică aflată la granița dintre pictură, relief și construcție materială. Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, specializarea artă monumentală și restaurare, el își dezvoltă limbajul plastic printr-o sinteză între bidimensional și tridimensional, folosind tehnici de acumulare, colaj și relief pictural controlat, apropiate de o „pictură sculptată”.

De-a lungul carierei, Apostol Constantin a activat și ca profesor universitar, contribuind la formarea generațiilor de artiști și consolidând o perspectivă pedagogică în care experiența materială a artei este dublată de o dimensiune conceptuală și simbolică. Practica sa artistică este frecvent asociată cu lucrări de amploare și cu o preocupare constantă pentru expresia monumentului, a stratificării vizuale și a sensului arhetipal al imaginii.

