Istoria culturii și mentalității românești – o radiografie a sufletului românesc

Virginia Mircea publică la Editura Cadran Politic volumul „Istoria culturii și mentalității românești”, o lucrare unică prin perspectiva sa: istoria românilor privită nu doar prin evenimente, ci prin felul în care aceștia au gândit, simțit și supraviețuit de-a lungul timpului.

Dincolo de fapte, către mentalități

Cartea răspunde la întrebări esențiale pentru înțelegerea identității noastre:

De ce românii au investit mai multă încredere în conducători decât în instituții?

Cum au luat naștere valori precum ospitalitatea , sincretismul și continuitatea ?

, și ? În ce fel arhetipurile dacice, ortodoxia și deschiderea către influențe externe au modelat mentalitatea colectivă?

O istorie a sufletului colectiv

Lucrarea trece prin etapele fundamentale ale istoriei românești – de la miturile arhaice și spiritualitatea dacică, la cucerirea romană și trauma adaptării, de la mentalitățile medievale la epoca modernă și comunism.

Nu evenimentele în sine sunt în prim-plan, ci modul în care ele au fost interiorizate și transmise prin cultură și memorie colectivă.

„Identitatea noastră nu se sprijină doar pe fapte și instituții, ci pe mentalități: pe felul în care poporul nostru a știut să îmbine credința cu rezistența, ospitalitatea cu prudența, imitarea cu creativitatea.”

– din Prefața autoarei

O contribuție la dialogul despre identitate

Prin stilul său accesibil și totodată riguros, cartea se adresează atât specialiștilor, cât și publicului larg. Ea deschide un dialog despre ceea ce înseamnă identitatea românească în context european și global, punând accent pe permanențele și transformările care ne definesc.

Structurată cronologic și tematic, lucrarea trece de la fundamentele mitico-arhaice (Hiperboreea, pelasgii, dacii), la cucerirea romană și trauma adaptării, la epoca medievală și fanariotă, până la modernitate și perioada comunistă. Nu faptele politice sunt în prim-plan, ci felul în care ele au fost interiorizate, trăite și transmise prin cultură, simboluri și memorie colectivă.

Prin această abordare, cartea se înscrie în linia istoriografiei moderne, influențată de Școala Annales și de studiile asupra mentalităților colective, dar păstrează o perspectivă ancorată în specificul național.

„Istoria culturii și mentalității românești” este, în egală măsură, o contribuție academică și o invitație la reflecție pentru publicul larg. Ea deschide un dialog despre ceea ce înseamnă identitatea românească în context european și global, despre permanențele și transformările care ne definesc.

Publicată la Editura Cadran Politic, lucrarea se adresează nu doar specialiștilor, ci și tuturor celor interesați să înțeleagă mai bine resorturile intime ale culturii românești.

Cartea poate fi citită online aici!