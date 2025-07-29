Cometă sau tehnologie extraterestră?

Un grup restrâns de cercetători, între care astronomul de la Harvard Avi Loeb, susține într-un studiu nepeer‑reviewed că obiectul interstelar 3I/ATLAS, descoperit pe 1 iulie 2025, ar putea să fie, în realitate, o sondă extraterestră, capabilă să ajungă în apropierea Pământului spre sfârșitul anului.

Obiectul s-a deplasat cu mai mult de 130.000 mph (≃ 210 000 km/h), iar estimările inițiale indicau o dimensiune de aproximativ 15 mile (≈24 km), comparabilă cu orașul Manhattan. Potrivit autorilor studiului, traiectoria neobișnuită, incluzând o apropiere de Venus, Marte și Jupiter, viteza excepțională ar putea sugera o origine artificială, oferind avantaje unui eventual observator extraterestru.





Mai mult, 3I/ATLAS va ajunge în punctul cel mai apropiat de Soare pe 29 octombrie, perioada în care va fi ascuns de privirea terestră, ceea ce ar putea fi interpretat drept o manevră deliberată pentru a evita observațiile și a lansa gadgeturi sau echipamente spre Pământ.

Autorii, inclusiv Loeb, au subliniat însă că cea mai probabilă explicație rămâne cea naturală: 3I/ATLAS este cel mai probabil un cometă interstelară obișnuită, fără nicio funcție artificiale. În plus, ei își prezintă analiza ca un exercițiu pedagogic și nu ca o concluzie definitivă.

Critici importanți – precum Samantha Lawler și Chris Lintott – au respins ipoteza extraterestră, afirmând că toate dovezile disponibile indică spre o origine naturală, emisii de cometă și traiectorii congruente cu cele ale corpurilor cerești provenite din alte sisteme stelare.

