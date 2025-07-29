„Viața bate filmul”

Boyd Bushman, fost om de știință la Lockheed Martin, a oferit o mărturie fascinantă despre descoperiri științifice, tehnologii ascunse și contactul cu civilizații extraterestre. Într-un interviu captivant, acesta a vorbit despre limitările impuse de sistemul științific actual și despre cum progresul este adesea blocat nu din lipsă de cunoștințe, ci din cauza fricii, ignoranței și birocrației. Bushman critică deschis faptul că majoritatea oamenilor de știință sunt educați să memoreze trecutul, nu să imagineze viitorul. El susține că multe dintre comitetele științifice guvernamentale „conduc autobuzul uitându-se doar în oglinda retrovizoare”. Cu alte cuvinte, ei nu anticipează viitorul, ci se bazează doar pe ce a fost deja scris în cărți.

Dar poate cele mai tulburătoare afirmații vin atunci când Bushman vorbește despre tehnologii care ar putea revoluționa lumea, dacă li s-ar permite să fie dezvoltate.

El face referire la:

✅ Sisteme de propulsie anti-gravitaționale

✅ Energie obținută din surse necunoscute (peste unitate)

✅ Experimente cu elementul 115, posibil cheia zborurilor interstelare

✅ Fotografii și studii directe asupra unor ființe extraterestre păstrate în laboratoare guvernamentale

Bushman relatează inclusiv cum a primit fotografii detaliate cu presupuse entități extraterestre, provenite dintr-un laborator guvernamental din Los Alamos. El a cerut dovezi clare: dimensiuni, structura corpului, amprente morfologice, pentru a putea verifica dacă aceste ființe aveau vreo legătură cu evoluția umană. Conform analizelor sale, acești „vizitatori” nu sunt produsul aceleiași linii evolutive ca oamenii. Tot el dezvăluie că unele dintre tehnologiile inspirate de aceste descoperiri au fost dezvoltate în secret: fascicule de energie capabile să oprească mașini și avioane, dispozitive care sfidează gravitația și circuite cu superconductivitate la temperaturi ambientale.

Mesajul lui Bushman este clar: „Urmăriți datele, teoria poate să aștepte.” Dacă natura ne oferă dovezi palpabile, de ce le ignorăm? El avertizează că progresul este împiedicat nu de lipsa cunoștințelor, ci de sistemul care refuză să finanțeze și să sprijine adevărata inovație.

Interviu video:

Pentru subtitrări în limba română, apasă pe rotița ⚙️ → „Subtitrări” → „Traducere automată” → „Română”

În final, Bushman face un apel: „Sprijiniți oamenii de știință care vin cu date, nu cu teorie reciclată. Viitorul nu stă în manuale, ci în imaginație și curajul de a merge unde nimeni n-a mai fost.”

