Modelul economic al Chinei: cum a devenit atelierul lumii și rivalul economic al SUA

Când vorbim despre marile puteri economice ale lumii, numele Chinei apare inevitabil alături de cel al Statelor Unite. Cu doar câteva decenii în urmă, o asemenea comparație ar fi părut absurdă.

În anii ’70, China era una dintre cele mai sărace țări ale lumii. Economia era predominant agrară, productivitatea scăzută, iar populația trăia în condiții extrem de dificile. Sute de milioane de oameni se confruntau zilnic cu lipsuri pe care astăzi cu greu ni le putem imagina.

După moartea lui Mao Zedong, în 1976, noua conducere a țării a înțeles că modelul economic existent nu mai putea susține dezvoltarea unei națiuni care se apropia de un miliard de locuitori. China trebuia să aleagă între stagnare și reformă. A ales reforma.

Astăzi, aceeași țară este a doua economie a lumii, principalul exportator mondial, lider în numeroase sectoare industriale și rivalul strategic al Statelor Unite. Dar poate cea mai impresionantă realizare a sa nu este dimensiunea economiei, ci impactul social al transformării economice.

În ultimele patru decenii, aproape 800 de milioane de chinezi au fost scoși din sărăcie extremă. Niciun alt stat din istoria omenirii nu a reușit să îmbunătățească nivelul de trai al unui număr atât de mare de oameni într-un interval de timp atât de scurt. Numeroși economiști consideră că o mare parte a reducerii sărăciei globale din ultimele decenii se datorează dezvoltării Chinei.

Reforma care a schimbat destinul unei națiuni

Momentul decisiv a venit în 1978, când Deng Xiaoping a lansat ceea ce avea să devină cea mai amplă transformare economică a secolului XX.

Spre deosebire de liderii comuniști tradiționali, Deng era un pragmatic. El a înțeles că prosperitatea populației este mai importantă decât dogmele ideologice. A rămas celebră fraza sa: „Nu contează dacă pisica este albă sau neagră, important este să prindă șoareci.”

Sub conducerea sa, China a început să permită investițiile străine, să încurajeze inițiativa privată și să creeze zone economice speciale unde firmele occidentale puteau produce la costuri reduse. Pentru prima dată după decenii de izolare, economia chineză s-a deschis către lume.

Un model economic unic

China nu a copiat modelul occidental și nici nu a păstrat integral sistemul sovietic. A creat o formulă proprie, adesea descrisă drept „socialism cu caracteristici chinezești”. În acest sistem, statul păstrează controlul asupra sectoarelor strategice – energie, infrastructură, sistem bancar, telecomunicații –, dar permite funcționarea pieței și dezvoltarea unui sector privat extrem de dinamic.

Guvernul stabilește direcțiile majore de dezvoltare, în timp ce companiile și antreprenorii contribuie la creșterea economică. Această combinație dintre planificare și piață a permis Chinei să evite multe dintre blocajele întâlnite atât în economiile complet centralizate, cât și în cele complet liberalizate.

Cum a devenit China atelierul lumii

În anii ’80 și ’90, marile companii occidentale au descoperit avantajele Chinei: forță de muncă numeroasă, costuri reduse și sprijin guvernamental pentru investiții. Mii de fabrici au fost construite în marile zone industriale de pe coasta Pacificului. De la textile și jucării până la calculatoare și telefoane mobile, aproape orice putea fi produs mai ieftin în China.

Treptat, eticheta „Made in China” a devenit prezentă în aproape fiecare locuință din lume. Exporturile au crescut spectaculos și au adus resurse financiare uriașe. În loc să consume aceste venituri, autoritățile chineze au ales să le reinvestească în dezvoltare.

Infrastructura care a schimbat economia

Dacă există un domeniu în care modelul chinez impresionează aproape unanim, acesta este infrastructura. În ultimele decenii, China a construit sute de aeroporturi, mii de kilometri de autostrăzi și cea mai extinsă rețea de trenuri de mare viteză din lume.

Orașe întregi au fost modernizate, iar regiunile izolate au fost conectate la marile centre economice. Această infrastructură nu reprezintă doar o realizare inginerească. Ea a redus costurile de transport, a stimulat comerțul și a făcut economia chineză mult mai competitivă.

Educația și tehnologia – noua etapă

Pe măsură ce salariile au crescut, China a înțeles că nu poate rămâne la nesfârșit doar o țară care produce ieftin. A început astfel o nouă etapă de dezvoltare. Statul a investit masiv în universități, cercetare și inovare. Milioane de studenți au fost orientați către domenii tehnice și științifice.

Rezultatele sunt vizibile. Astăzi, China este lider mondial în producția de automobile electrice, panouri solare, baterii, echipamente industriale și tehnologii digitale. Companii chineze concurează direct cu giganții occidentali în domenii care, până nu demult, erau dominate de Statele Unite și Europa.

Există și puncte slabe

Succesul economic nu a eliminat toate problemele. China se confruntă cu îmbătrânirea populației, cu reducerea numărului de tineri, cu datorii ridicate în anumite sectoare și cu tensiuni comerciale tot mai mari cu Statele Unite.

În plus, controlul puternic exercitat de stat asupra economiei și societății continuă să genereze dezbateri privind libertatea economică și sustenabilitatea modelului pe termen lung.

Cum a reușit China să ajungă din urmă SUA?

Răspunsul poate fi rezumat în câteva cuvinte: muncă, investiții și planificare pe termen lung. China a profitat de globalizare mai eficient decât orice altă țară. A atras capital străin, a exportat masiv, a construit infrastructură modernă, a investit în educație și a urmărit obiective economice formulate pentru decenii, nu pentru un singur ciclu electoral.

Astăzi, Statele Unite rămân cea mai mare putere economică și tehnologică a lumii. Totuși, diferența dintre cele două superputeri s-a redus considerabil.

Dacă secolul al XIX-lea a aparținut Marii Britanii, iar secolul al XX-lea Statelor Unite, ascensiunea Chinei arată că secolul XXI va fi marcat de competiția dintre Washington și Beijing.

Iar faptul că aproape 800 de milioane de chinezi au fost scoși din sărăcie reprezintă poate cea mai puternică dovadă că modelul economic chinez, cu toate contradicțiile sale, a schimbat nu doar destinul unei națiuni, ci și cursul economiei mondiale. De la una dintre cele mai sărace țări ale planetei la statutul de atelier al lumii și principal rival economic al SUA, China a scris una dintre cele mai spectaculoase povești de dezvoltare din întreaga istorie modernă.

Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult