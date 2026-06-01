Narcisistul: între fascinație, control și teama de apropiere

În ultimii ani, termenul „narcisist” a devenit unul dintre cele mai folosite cuvinte atunci când vorbim despre relații dificile. Îl întâlnim în articole, emisiuni televizate, pe rețelele sociale și în conversațiile de zi cu zi. Aproape orice persoană egoistă, rece sau manipulatoare este etichetată drept narcisistă. Totuși, realitatea psihologică este mult mai complexă.

Narcisismul nu înseamnă doar iubire exagerată de sine. În multe cazuri, în spatele imaginii de superioritate se ascunde o nevoie profundă de validare și o teamă constantă de a fi respins sau ignorat. De aceea, relațiile cu o persoană cu puternice trăsături narcisice sunt adesea marcate de contradicții și tensiuni.

Dorința de a fi admirat

Pentru narcisist, atenția celorlalți reprezintă o sursă importantă de energie emoțională. Complimentele, aprecierea și admirația îi confirmă valoarea personală. De multe ori, el caută să fie în centrul atenției și își construiește o imagine menită să impresioneze.

Această nevoie nu trebuie confundată cu încrederea autentică în sine. Persoanele cu o stimă de sine sănătoasă nu depind permanent de aprobarea celor din jur. În schimb, narcisistul poate deveni neliniștit sau chiar agresiv atunci când nu primește atenția pe care consideră că o merită.

De ce vrea să fie căutat?

Mulți oameni care au avut relații cu persoane narcisice descriu același tipar: apropiere intensă, urmată de retragere și răceală. După o perioadă de distanțare, narcisistul așteaptă adesea să fie căutat, implorat sau convins să revină.

Pentru el, faptul că cineva îl caută reprezintă o dovadă a propriei importanțe. Nu este vorba întotdeauna despre iubire, ci despre confirmarea puterii pe care o exercită asupra celuilalt. Cu cât partenerul devine mai dependent emoțional, cu atât sentimentul său de control este mai mare.

Acest comportament poate genera confuzie și suferință. Persoana aflată în relație începe să creadă că nu a făcut suficient, că trebuie să demonstreze mai multă dragoste sau că este responsabilă pentru răceala celuilalt.

Teama de apropiere

Paradoxal, deși caută atenția și admirația, narcisistul poate evita apropierea autentică. O relație profundă presupune sinceritate, vulnerabilitate și acceptarea propriilor imperfecțiuni. Pentru cineva care și-a construit identitatea pe ideea de superioritate, aceste lucruri pot fi greu de suportat.

Astfel apare o contradicție aparent inexplicabilă: dorește afecțiune, dar se teme de intimitate; caută relații, dar evită angajamentul emoțional profund; vrea să fie iubit, dar are dificultăți în a oferi aceeași deschidere sufletească.

În multe situații, apropierea reală este percepută ca o amenințare. Ea poate scoate la iveală nesiguranțe pe care persoana încearcă să le ascundă chiar și față de sine.

Suferința ca instrument de control

Există situații în care narcisistul pare să provoace suferință în mod deliberat. Ignoră mesaje, dispare fără explicații, critică excesiv sau alternează afecțiunea cu indiferența. Aceste comportamente nu au întotdeauna scopul direct de a răni, însă produc efecte dureroase.

Prin crearea unei stări de nesiguranță, el poate menține controlul asupra relației. Partenerul ajunge să se întrebe permanent ce a greșit, cum poate repara situația și ce ar trebui să facă pentru a recâștiga atenția pierdută.

În timp, această dinamică poate afecta profund stima de sine a persoanei implicate. Ea începe să se îndoiască de propria valoare și să își subordoneze nevoile dorințelor celuilalt.

Narcisismul și imaginea publică

Un alt aspect interesant este diferența dintre imaginea publică și comportamentul privat. Deseori, persoana cu trăsături narcisice este admirată de cei din jur. Poate fi carismatică, inteligentă, convingătoare și capabilă să creeze o impresie excelentă.

În spațiul public pare generoasă și sigură pe sine. În intimitate însă, cei apropiați pot descoperi o altă față: lipsă de empatie, nevoia permanentă de validare și dificultatea de a accepta criticile.

Această discrepanță explică de ce multe victime ale relațiilor toxice întâmpină dificultăți atunci când încearcă să povestească experiențele lor. Cei din jur văd o persoană admirabilă și nu înțeleg suferința ascunsă în spatele aparențelor.

Între judecată și înțelegere

Este important să evităm etichetele pripite. Nu orice om egoist este narcisist și nu orice persoană cu trăsături narcisice suferă de o tulburare de personalitate. Psihologia ne arată că fiecare individ este rezultatul unei istorii personale complexe, în care experiențele din copilărie, educația și mediul social joacă un rol important.

În multe cazuri, comportamentele narcisice ascund o fragilitate profundă. Superioritatea afișată poate masca teama de eșec, iar nevoia de control poate ascunde frica de abandon.

Înțelegerea acestui mecanism nu înseamnă acceptarea abuzului sau a manipulării. Înseamnă doar privirea fenomenului dincolo de aparențe și recunoașterea faptului că, uneori, în spatele măștii de putere se află o persoană care nu și-a găsit încă echilibrul interior.

Concluzie

Narcisistul rămâne una dintre cele mai controversate figuri ale relațiilor moderne. El fascinează prin carismă, atrage prin încrederea pe care o afișează și, adesea, rănește prin incapacitatea de a construi o apropiere autentică. Dorința de a fi admirat, nevoia de control și teama de vulnerabilitate alcătuiesc un amestec care transformă relațiile într-un teren al contradicțiilor.

Poate că cea mai importantă lecție este aceea că iubirea autentică nu se construiește pe admirație unilaterală sau pe dependență emoțională. Ea se naște din reciprocitate, respect și capacitatea de a-l vedea pe celălalt nu ca pe o oglindă a propriului ego, ci ca pe un om complet, cu nevoi, sentimente și demnitate proprie.

Despre Ryana POPESCU