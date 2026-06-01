Ce face România dacă Ucraina pierde războiul cu Rusia?

Ce face România dacă Ucraina pierde războiul cu Rusia?

În septembrie 2025, președintele României a transmis Parlamentului solicitarea de aprobare a înființării Comandamentului Nodului Logistic – România (LEN-R), o structură NATO care va funcționa la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii și va face parte din Misiunea de Asistență de Securitate și Instruire pentru Ucraina (NSATU).

Pentru majoritatea românilor, informația a trecut aproape neobservată. În fond, de la începutul războiului din Ucraina, România a devenit treptat una dintre principalele platforme logistice ale flancului estic NATO. Portul Constanța a preluat volume uriașe de mărfuri ucrainene, infrastructura feroviară și rutieră a fost adaptată pentru transporturi speciale, iar bazele militare românești au devenit tot mai importante pentru Alianță.

Totuși, în spatele acestor evoluții există o întrebare care lipsește aproape complet din dezbaterea publică:

Ce face România dacă Ucraina pierde războiul?

Nu este o întrebare ideologică. Nu este o întrebare pro-rusă. Nu este o întrebare anti-ucraineană. Este o întrebare care privește direct interesul național al României. Pentru că orice stat responsabil trebuie să fie pregătit nu doar pentru scenariul pe care îl dorește, ci și pentru scenariul pe care speră să îl evite.

România devine nod logistic NATO

Oficial, LEN-R este o structură logistică. Misiunea sa este coordonarea, planificarea și susținerea asistenței acordate Ucrainei de către statele membre NATO. Nu vorbim despre trupe române trimise pe front și nici despre participarea directă la conflict. Dar logistica reprezintă una dintre componentele esențiale ale războiului modern. Fără transport, depozitare, mentenanță, reparații și coordonare, nici cea mai bine echipată armată nu poate funcționa.

Din acest motiv, rolul României în arhitectura logistică a NATO crește constant. Poziția geografică a țării, accesul la Marea Neagră și proximitatea față de Ucraina transformă România într-un actor regional important. Problema este că odată cu importanța strategică cresc și obligațiile.

Iar despre acestea se vorbește foarte puțin.

Cine plătește?

Una dintre cele mai legitime întrebări pe care le pot pune cetățenii este simplă: Cât costă?

Autoritățile nu au prezentat până în prezent o evaluare completă și transparentă a costurilor asociate noilor responsabilități asumate de România.

Totuși, există câteva date publice care oferă o imagine parțială asupra efortului financiar făcut de statul român.

Potrivit unei evaluări a Consiliului Fiscal, citată de presa economică, România a acordat Ucrainei sprijin militar, umanitar și financiar de aproximativ 1,5 miliarde euro în perioada februarie 2022 – iunie 2025. Suma reprezintă aproximativ 0,6% din PIB-ul României din 2021.

Această cifră include forme directe de sprijin, însă nu reflectă în totalitate costurile indirecte generate de război: investițiile logistice, adaptarea infrastructurii de transport, creșterea cheltuielilor de apărare, gestionarea fluxurilor de refugiați și impactul economic al conflictului asupra energiei și inflației.

Din acest motiv, costul real suportat de România este probabil mai mare decât suma comunicată oficial.

Dar care este costul total? Cât plătește NATO? Cât plătește Uniunea Europeană? Cât plătește statul român? Și cât plătește contribuabilul?

Aceste întrebări devin cu atât mai importante într-un moment în care populației i se vorbește despre austeritate, deficit bugetar și necesitatea unor sacrificii economice. Într-o democrație funcțională, cetățenii au dreptul să cunoască nu doar beneficiile unei decizii, ci și factura ei.

România devine mai sigură sau mai expusă?

Susținătorii actualei politici afirmă că România câștigă securitate. Argumentul este logic. Prezența militară aliată este mai mare. Investițiile în infrastructura militară cresc. Poziția României în cadrul NATO se consolidează. Toate acestea sunt beneficii reale.

Dar orice avantaj strategic vine și cu riscuri. Cu cât România devine mai importantă în susținerea logistică a Ucrainei, cu atât devine mai vizibilă în arhitectura regională a conflictului.

Astfel apare o întrebare esențială: România își întărește securitatea sau își asumă și vulnerabilități suplimentare? Răspunsul nu este simplu. Probabil că adevărul se află undeva între cele două extreme.

Unde se termină logistica și unde începe implicarea?

Oficial, NATO nu este parte directă în războiul dintre Rusia și Ucraina. Aceasta este poziția declarată a Alianței. Dar realitatea strategică este mai complexă.

Când pe teritoriul unui stat sunt organizate transporturi de echipamente, instruirea militarilor, coordonarea asistenței și reparația tehnicii de luptă, acel stat nu mai este doar un observator. Nu participă direct la lupte. Dar contribuie la capacitatea de luptă a uneia dintre părțile implicate. Acesta este motivul pentru care cetățenii au dreptul să știe unde se află această limită. Care sunt obligațiile asumate? Care sunt riscurile? Care sunt scenariile analizate de autorități?

Până în prezent, răspunsurile publice sunt insuficiente.

Lecția istoriei: România a mai plătit nota de plată a marilor puteri

Istoria României este plină de exemple în care deciziile geopolitice au avut consecințe economice uriașe. După cel de-al Doilea Război Mondial, România a fost obligată să plătească despăgubiri Uniunii Sovietice și să suporte costuri economice care au influențat dezvoltarea țării pentru mulți ani.

Contextul actual este diferit. România este membră NATO și a Uniunii Europene. Dar lecția istoriei rămâne valabilă. Statele mici și mijlocii trebuie să analizeze cu atenție consecințele pe termen lung ale implicării în confruntările dintre marile puteri. Pentru că, de cele mai multe ori, costurile sunt suportate de populație.

Ce se întâmplă cu Republica Moldova?

Pentru România, miza strategică cea mai mare nu este doar Ucraina. Este Republica Moldova. Dacă Ucraina își păstrează capacitatea de apărare, Republica Moldova beneficiază indirect de existența unui spațiu tampon între ea și Rusia. Dacă însă Ucraina este slăbită semnificativ sau pierde controlul asupra unor teritorii importante, întreaga ecuație regională se schimbă.

Problema Transnistriei poate redeveni centrală. Presiunea asupra Chișinăului poate crește. Iar România se poate confrunta cu provocări pe care nu le-a mai întâlnit de la aderarea la NATO. Există un plan public pentru acest scenariu? Românii nu îl cunosc.

Marea Neagră după război

Adevărata miză strategică a conflictului este adesea ignorată. Ea se numește Marea Neagră. Aici se intersectează interese energetice, comerciale și militare uriașe. Portul Constanța. Delta Dunării. Gazele offshore. Coridoarele comerciale. Transporturile energetice.

Indiferent de rezultatul războiului, Marea Neagră va deveni una dintre cele mai importante regiuni geopolitice ale secolului XXI. Iar România se află exact în centrul acestei transformări. De aceea, întrebarea nu este dacă vom fi afectați. Întrebarea este cât de pregătiți suntem.

Cât a costat deja războiul România?

Dincolo de sprijinul direct acordat Ucrainei, conflictul a avut efecte economice importante asupra României. Inflația. Creșterea prețurilor la energie. Creșterea costurilor de transport. Creșterea cheltuielilor militare. Toate acestea au avut un impact asupra nivelului de trai.

În același timp, România și-a majorat semnificativ bugetul apărării. Aceste cheltuieli pot fi justificate prin contextul de securitate. Dar ele reprezintă resurse care nu mai pot fi utilizate în alte domenii. Cetățenii au dreptul să cunoască bilanțul complet al acestor decizii.

Cum văd marile puteri sfârșitul războiului?

Poate cea mai mare problemă a dezbaterii publice este că pornește de la ideea că rezultatul conflictului este deja cunoscut. În realitate, nici Washingtonul, nici Bruxellesul, nici Moscova nu pot prezice cu certitudine cum se va încheia războiul.

Există scenarii multiple:

Victoria Ucrainei.

Înghețarea conflictului.

O pace negociată.

Un război de uzură prelungit.

O Ucraină slăbită și dependentă de sprijin extern.

Fiecare dintre aceste variante produce consecințe diferite pentru România. Un stat responsabil trebuie să fie pregătit pentru toate.

Întrebarea pe care nimeni nu o pune

După toate aceste considerente, revenim la întrebarea centrală. Ce face România dacă Ucraina pierde războiul? Există un plan pentru Republica Moldova? Există un plan pentru Marea Neagră? Există un plan pentru gestionarea noii realități strategice? Există un plan pentru costurile economice și sociale?

Poate că Ucraina va rezista. Poate că va exista o pace negociată. Poate că războiul va continua încă mulți ani. Nimeni nu poate ști cu certitudine. Dar politica externă serioasă nu se bazează pe speranțe. Se bazează pe scenarii.

Concluzie

România nu poate fi doar un executant logistic al unor decizii luate în alte capitale. Dacă își asumă un rol strategic pe flancul estic NATO, trebuie să negocieze activ interesele proprii:

Trebuie să ceară transparență. Trebuie să ceară finanțare. Trebuie să ceară garanții. Trebuie să ceară beneficii concrete pentru cetățenii săi.

Un stat suveran nu spune automat „da”. Un stat suveran negociază. Iar dintre toate întrebările pe care România ar trebui să și le pună astăzi, una rămâne fundamentală:

Ce face România dacă Ucraina pierde războiul?

Pentru că răspunsul la această întrebare va spune foarte multe despre cât de pregătită este România pentru viitorul care se conturează la granițele sale.

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Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult