Rusia se confruntă de ani buni cu o problemă structurală majoră: scăderea natalității. În ciuda retoricii oficiale despre „renașterea demografică” și a politicilor de stimulare a nașterilor, realitatea arată o societate în care tot mai puțini copii se nasc, iar populația îmbătrânește accelerat. Însă această criză ridică o întrebare incomodă: cât de mult investește statul rus, în mod real, în bunăstarea și protecția femeilor?

Politicile pronataliste promovate de Kremlin — precum stimulente financiare pentru mame sau restricții asupra avortului — pun accentul pe rolul reproductiv al femeii, nu pe autonomia sau siguranța ei. În loc să creeze condiții sociale și economice care să încurajeze alegerea liberă de a avea copii, statul pare mai degrabă preocupat de cifre decât de calitatea vieții.

Această abordare produce un paradox evident. Pe de o parte, Rusia are nevoie disperată de creșterea natalității. Pe de altă parte, multe femei se confruntă cu dificultăți economice, violență domestică insuficient sancționată și oportunități limitate. În acest context, nu este surprinzător că o parte dintre ele aleg sau sunt împinse către migrație și forme de muncă precară, uneori inclusiv în industrii stigmatizate sau exploatatoare.

În spațiul public circulă frecvent afirmații despre prezența masivă a femeilor din Europa de Est, inclusiv din Rusia, în industria sexului din diverse orașe globale. Chiar dacă multe dintre aceste cifre nu sunt verificate, percepția în sine reflectă o realitate mai profundă: vulnerabilitatea economică și lipsa de protecție socială pot împinge femeile către situații de risc.

Problema nu este una de moralitate individuală, ci de structură socială. Atunci când statul nu oferă suficiente mecanisme de protecție — de la sprijin pentru mame singure până la combaterea violenței domestice și acces real la oportunități economice — consecințele se văd inclusiv în migrația forțată și exploatarea.

Dacă Rusia dorește cu adevărat să își rezolve criza demografică, soluția nu constă doar în încurajarea nașterilor. Este necesară o schimbare profundă de paradigmă: investiții reale în educație, sănătate, siguranță și egalitate de șanse pentru femei. Fără aceste elemente, orice politică pronatalistă riscă să rămână superficială și ineficientă.

În cele din urmă, întrebarea esențială este simplă: poate un stat să ceară mai mulți copii, fără să ofere, în același timp, mai multă siguranță și demnitate celor care îi nasc?