În urmă cu câteva luni am fost oripilați de imaginile din azilele groazei, acum știrile din prime time ne aduc la cunoștință o altă serie de atrocități spitalicești desprinse parcă dintr-un film horror: ATI de la Spitalul Sf. Pantelimon – 17 decese suspecte în decurs de două zile.

Asistăm neputincioși și în liniște la propagarea unui rău ce a invadat societatea romanescā, un rău greu de imaginat de către marea majoritate dintre noi, cetățeni ai României, națiune parte integrantă din UE.

Dacă vrei să îngenunchezi un popor sau o națiune o poți face fără să folosești un glonte: lovește în rădăcinile culturale ale acelui popor, distruge-i învățământul, distruge-i sistemul de sănătate, lovește în limba acelui popor, în istoria lui, în religia lui, imbecilizează-l, distruge-i educația, tradițiile, distruge-i speranțele, valorile spirituale, punctele de referință și reperele trecute, prezente și viitoare, îndatorează-l, înfometează-l, distruge-i zestrea biologică și încrederea în sine ca națiune suverană și independentă, învrăjbește-i cu șiretenie populația și susține-i trădătorii și vânzătorii ambulanți de valori naționale. Reflectând încă o dată și încă o dată la cele ce parcă făceau ca mintea să îmi ardă, am decis să susțin demersul colegilor mei din presă și să iau ATITUDINE – simplu și vocal, în calitatea mea de simplu cetățean al națiunii mele.

Drept urmare voi face cunoscut publicului dar și dvoastră – celor ce sunteți responsabili de a lua urgente măsuri prin acțiuni concrete și imediate, situații reale desprinse din Organizarea Sistemului de Sănatate în Romania, situații pe care le voi prezenta sub forma unor sesizari creionate într-un narativ al unui documentar bazat pe o serie de anchete si investigații, un serial reclamativ în regim de urgență, construit si desfăsurat pe mai multe episoade. O investigatie jurnalistică ce își propune să aducă în fața opiniei publice aspecte reale cu care noi cetățenii ne confruntam astăzi în spitalele din Romania sub ”măreața cârmuire” a celor două personaje atestate prin însăși faptele ce îi definesc, și anume: Raed Arafat și Alexandru Rafila.

Sistemul de Sănătate se dorește a fi unul dintre punctele cheie și forte ale oricărei națiuni, pentru că el este responsabil în mare parte de sănătatea întreținatoare de viață sau de boală aducatoare de moarte pentru acea natiune. În consecință, am luat drumul spitalelor din Bucuresti.

Denunț cetățenesc

Motivația inițiativei pentru a realiza aceast denunț cetățenesc începe de la un apel de urgență primit în urmă cu ceva timp dintr-un spital de urgențe, acolo unde bătălia pentru viața ar trebui să se desfașoare la foc continu 24 din 24 de ore pe zi.

În urma celor deja desconspirate de presă, am decis să aduc la cunoștința publicului, dar și a Ministerului Sănătății, acest ”apel de urgență” transmis din Spitalul de Urgențe Sf.Pantelimon din București.

M-am prezentat în calitate oficială de cetățean român și cea neoficială de pacient inventat, la triajul unității de primiri urgențe a Spitalului Sf. Pantelimon, pentru un consult.

Am predat Cartea De Identitate și mi s-a spus să aștept până când voi fi chemată. M-am așezat pe scaun și după vreo 15 minute de așteptare, timp în care nu am fost invitată de nimeni din personalul medical din Unitatea de primiri urgențe, am constatat cu vădită uimire si indignare, cum personalul de primiri urgențe părea a fi într-o ședință-tip ,,dolce fare-niente” acolo chiar pe terasa UPU, la o prelungită tratație cu cafea si țigari.

Salonul 13 de la Spitalul Sf. Pantelimon

Intrigată de situatie, am profitat de ocazie și am intrat în spațiul rezervat unitatii de primiri urgențe, unde am putut să mă plimb în voie si fără a fi disturbată de nimeni. În plimbarea mea de ,,recunoaștere a terenului” unde se desfașura investigația mea, aveam să constat cum într-un salon, și anume Salonul 13, erau aliniați bolnavi intubați, supravegheați doar de către o asistentă. Întrebând în stânga și în dreapta pe diverși binevoitori dispuși ,,să dea gratis din casă“ am aflat cum acei bolnavi ce se aflau prezenți în UPU, figurau de fapt internați în secția ATI, dar lăsați de izbeliște aș spune, aici în Unitatea de Primiri Urgențe unde supravegherea nu era facută de un medic de specialitate ATI, ci de către medici ai unității de Primiri Urgențe și cu sprijinul colegilor din Secția Medicală și a celor din Secția Cardiologie.

Vă întreb pe dvoastră cei cunoscători și pe dvoastră toți cei responsabili să ia atitudine în fața oricarei sesizări ce incriminează și demască greșeli medicale de organizare nepermise sau fapte de ilegalitate, dacă pacientii internați în secția ATI nu trebuie să fie supravegheați de un medic ATI? Sigur că pot înțelege și situația în care, pentru scurt timp, pacientii rămân în grija colegilor din UPU, numai că în acel salon erau opt bolnavi înghesuiți și nesupravegheați.

Aveam să fiu informată, mai apoi, că aceasta situație este una relativ permanentă, pacienții ramânând uneori mai multe zile cazați în UPU și se intamplă chiar să și decedeze în unitatea de primiri urgențe deși figurează ca internați în secția ATI.

Medicii secției ATI sunt suprasolicitați, nereușind să acopere întreaga problematicā medicală și, deși s-au scos posturi la concurs, cei care au ocupat posturile, când s-au confruntat cu haosul organizatoric al Spitalului Sf. Pantelimon, mulți au decis să-și dea demisia. Evident că trebuie sa te întrebi de ce apare suprasolicitarea?

Pentru mine ca novice sunt evidente mai multe lucruri:

1.Numarul mare de bolnavi ce trebuie spitalizați în secția ATI în raport numărul mic de locuri de profil.

Numarul mic de medici ca urmare a demisiilor frecvente, dat fiind haosul organizatoric.

3.Supra-dimensionarea numarului sălilor de operație în raport cu programul operator – toate specialitățile chirurgicale doresc să opereze la aceeași oră în cursul dimineții, în timp ce după-amiaza și mai ales noaptea sălile de operații stau neutilizate.

Aici aș da un exemplu elocvent în acest sens, sălile de operație din departamentul obstetrica ginecologie au personal mediu și auxiliar din abundența, plătit cu sporuri semnificative fără ca activitatea propriu-zisă să justifice acest lucru. Suprasolicitarea din prima parte a zilei – dimineata, face ca un medic de la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă să fie nevoit să asigure anestezia la mai multe săli, în timp ce bolnavii din sectia ATI rămân frecvent fără medic care să asigure supraveherea pacienților. Medicul anestezist trebuie să fugă de la o sala la alta – în acest mod punându-se grav în pericol viața pacienților. De foarte multe ori pacienții care ar trebui să stea în secția ATI sunt ,,monitorizati” pe mesele de operație în afara actului chirugical, în fapt lăsați în voia sorții, supravegheați doar de aparate și fără personal medical de specialitate care să reacționeze.

În timp ce, sectia ATI nu deține suficient personal în raport cu volumul de muncă solicitat, personalul Secției de Obstetrică Ginecologie care își desfășoară activitatea în tura de noapte este platit cu diferite sporuri doar …..ca să se odihnească!!!

Este greu de crezut că managerul Spitalului Sf. Pantelimon, conf. dr. Bogdan Socea – medic chirurg și directorul medical conf. dr. Mihai Corneliu Dimitriu cu specialitatea obstetrică ginecologie, precum si asistenta șefă a blocului operator, Florentina Jacota , nu au cunostință de această situație.

Secția ATI Covid

Realizam destul de rapid că avem de a face cu un soi de organizare paguboasă ce ține cont de cu totul alte criterii, străine de nevoile reale ale pacientilor.

Sigur că, structura fizica a unui spital nu poate fi extinsă la infinit, ea necesită în primul rând un spațiu, aparatură și personal specializat. M-am gandit că, poate acest spatiu nu exista și am dorit să cercetez mai îndeaproape, înainte de a mă exprima. Drept urmare, am început să întreb în stânga și în dreapta – medici dispuși să vorbească, și îndrumată de aceștia, m-am deplasat la etajul 5 al spitalului, unde spre marea mea surprindere am gasit o aripa întreagă (corpul A) cu saloane nefolosite, cu un aparat de radiologie nefolosit ,un etaj întreg în care am remarcat cum erau depozitate aparate de tip terapie intensivă cu mentiunea ”Defect”.

Am înțeles că, în acea zona a funcționat până în urma cu câteva luni, Secția Terapie Intermediară Covid și Secția ATI Covid. De atunci, conducerea spitalului nu a găsit nici resurse și nici timp să dezinfecteze și nici să repare aparatura pentru a crea un spatiu pentru extinderea secției ATI – atât de necesar pentru buna desfășurare activității spitalului.

În actuala structură, un pat ATI este ocupat aproape 400 zile pe an – sunt zile în care un pat ATI poate fi ocuptat pe rând de doi sau mai mullți pacienți. Mă întreb retoric, în Sectia ATI când se face curat și când se dezinfectează? Normele prevăd ca indicele de utilizare al unui pat, pentru a corespunde standardelor elementare, trebuie să fie de 280-320 zile pe an.

Ne mai intrebam de ce apar infecții nosocomiale atât de frecvent în spitalele din Romania?

Sectia ATI, după cum arătat, este nevoită să folosească paturi din unitatea de primiri urgențe, din sălile de operații și asta în condițiile în care există și sprijinul celor două unități de Terapie Acută Coronarieni si Terapie Acută Non-Coronarieni. Pacienții din aceste zone însă, sunt îngrijiți în limitele de competență ale specialiaștilor de acolo, apelându-se în final tot la colegii din specialitatea ATI.

Proasta organizare a Programului Operator, face ca de cele mai multe ori, consultul pre-anestezic ce trebuie făcut de medicul anestezist înaintea operației să fie făcut atunci când bolnavul este deja pe masa de operație, lucru care determină o amânare a actului chirurgical, pacienții sunt amânati din motive medicale și retrimși în salon.

Dr. Mihai Socea și dr. Mihai Corneliu Dimitriu- fruntași la bifatul gărzilor

Ceea ce am relatat mai sus nu este observant de către managerul spitalului dr. Mihai Socea și directorul medical dr. Mihai Corneliu Dimitriu. Ei sunt fruntași la bifatul gărzilor, beneficiind de un spor semnificativ la salariu. Sursele afirmă că, aceste gărzi sunt comode pentru ei întrucât nu se sinchisesc să coboare în unitatea de primiri urgențe, ci trimt pentru consultări interdisciplinare medicii rezidenți ce au în buzunar parafa medicilor primari pe care o folosesc aplicand-o pe documentale medicale (fapt interzis prin lege).

Urmărind statistica oficiala a spitalului, aveam să constat că secția cu cel mai mic indice de utilizare a patului este Sectia de Obstetrică-Ginecologie pe care directorul medical o ridică în slăvi menționand mincinos ”numărul mare de pacienți internați”, asta în teorie, dacă urmărești ce fel de cazuri au îngrijit medicii în Sectia de Obstretică Ginecologie, constați că au fost cazuri foarte ușoare, cazuri ce în fapt nu necesitau internarea propriu-zisă. Calculul matematic arată că indicele de ocupare a patului în sectia Obstretică-Ginecologie este sub 200 de zile pe an, ceea ce înseamnă că în restul anului paturile stau neocupate, iar raportat la numărul de pacienți, lucrurile stau cam așa: o pacientă este internată pentru cel mult două zile.

Pornind în căutarea directorului medical, am mers către cabinetul de Obstetrica- Ginecologie din ambulator și cred că am reușit acolo să dezleg un alt mister. Ceea ce am vazut în acest cabinet este greu de imaginat. Deși ar trebui să existe o programare a pacienților pentru consultații, precum și o programare a medicilor care acordă aceste consultații, medicii din specialitatea obstetrica- ginecologie se grăbesc să-și consulte ”pacientura” pentru a pleca cât mai repede unde ,,îi mână abitir interesul”, și anume, la cabinetele private.

Astfel, consultațiile sunt efectuate pe repede înainte, în mare viteză, de multe ori în cabinet fiind prezenți, în același timp, patru medici si asistente, claie peste gramadă într-o singură încapere. Pentru a crește numărul de internări și pentru a li se putea face analize, pacientelor le sunt întocmite foi de internare fictive. Pot afirma cu dovezi sustenabile că, activitatea Cabinetului de Obstetrica-Ginecologie din ambulatoriul Spitalului Sf. Pantelimon nu este în concordanță cu cifrele raportate și nu respecta prevederile legale.

În ambulatoriul oricărui spital, pacientul pentru a fi examinat trebuie să dețină un bilet de trimitere și să aibă o programmare.

În fapt, la cabinetul din secția de Obstetrică-Ginecologie pacientele fără bilet de trimtere sunt raportate ca fiind internate și evident Casa Națională de Asigurări de Sănatate decontează sume pe măsura cheltuielilor false sau supra-dimensionate.

Chiar si în aceste condiții, am aflat din rapoartele oficiale ale spitalului că Secția de Obstetrică-Ginecologie aduce cele mai mici venituri per medic, în buzunarul spitalului .

Conflict de interese?

Am dorit sa aflu dacă directorul medical desfășoara și ca independent activitate medicală. Așa am descoperit că cel puțin până de curând, acesta a deținut un contract tip PFA cu Bios Diagnostics din Str. Londra. În declarațiile de interese trimise catre ANI nu a fost precizat acest contract.

Am încercat să îl contactez pe directorul medical. În biroul acestuia, situat la etajul 1, statea aproape matronal o doamnă tânară, care a reacționat foarte apatic la salutul meu. Directorul medical nu era acolo. Am coborât în curtea spitalului și am întrebat serviciul de paza dacă directorul medical se mai află în spital. Mi s-a arătat automobilul acestuia parcat pe un loc dedicat persoanelor cu handicap.

L-am întrebat pe omul de la pază dacă acela era locul lui de parcare. ,,A, nuuuuu , dumnealui parchează de obicei pe locul rezervat persoanelor cu handicap, pentru că pe locul ce îl are rezervat ca director medical, parchează soția dansului”.

Va urma ….

5/5 - (1 vote)