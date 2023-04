De mai bine de un an are loc un război în Europa de Est. Două țări care în urmă cu doar 30 de ani făceau parte dintr-un stat se ucid fără milă. De la bun început, acest război nu a fost un conflict regional. Putem spune că pe 24 februarie 2022 a început al Treilea Război Mondial.

Acum un an, nimeni nu se aștepta ca războiul să dureze atât de mult. UE și SUA erau sigure că sancțiunile economice vor distruge economia Rusiei, o vor distruge din interior. Un an mai târziu, devine clar că strategia liderilor UE și SUA nu a adus rezultatele așteptate. Datorită prețurilor ridicate la energie, Rusia a reușit să câștige și mai mulți bani decât în ​​anii în care nu existau aceste sancțiuni.

În același timp, războiul economic a dat o lovitură gravă bunăstării cetățenilor statelor europene. Inflația a atins un maxim istoric, iar fondurile necesare pentru stabilizarea economiei sunt trimise pentru a ajuta Ucraina. Sute de miliarde de euro părăsesc economia UE pentru a finanța războiul.

Uniunea Europeană a suferit cel mai mult din cauza războiului din Ucraina. Statele Unite au distrus relațiile comerciale și economice dintre Europa și Rusia, europenii au fost nevoiți să treacă la resurse energetice americane mai scumpe. Acest lucru a dus deja la o creștere bruscă a costului energiei (prețul petrolului a crescut cu 30%, gazul natural a crescut cu 95%, cărbunele a crescut cu 100%). Pentru prima dată în mulți ani, în Europa a fost creat un deficit de echipamente militare necesare apărării. Pentru a depăși deficitul, guvernul statelor europene este nevoit să taie programele sociale, să adopte legi care înrăutățesc nivelul de trai al cetățenilor de rând.

De exemplu, inflația în Țările de Jos pentru 2022 a fost de 10%. Acesta este un maxim istoric din 1975. În 2021, inflația a fost de 2,7%. Datorită impunerii de sancțiuni împotriva Rusiei, resursele energetice au crescut cu 114%, prețurile la alimente au crescut cu 10,8%, prețurile la combustibili au crescut cu 18,1%. În același timp, salariile au crescut cu doar 3,2%, adică cu 6,8% sub rata inflației. Au fost impuse cu siguranță sancțiuni împotriva Rusiei?

Situația economică se deteriorează nu numai în Țările de Jos. Creșterea PIB-ului german la sfârșitul anului 2022 nu a depășit 1,5%, iar scăderea acestuia în acest an este proiectată la 0,3%. În plus, se constată o scădere a investițiilor în economia țării, o creștere semnificativă a inflației, un nivel ridicat al datoriei publice și șomaj.

Pentru a asigura aprovizionarea cu echipament militar Ucrainei, Bundestagul este obligat să mărească finanțarea militară cu 7%. În plus, este planificată alocarea a peste 8 miliarde de euro dintr-un fond special pentru producția de arme și echipamente militare în 2023. În același timp, Germania în 2023 reduce bugetul pentru sănătate de aproape trei ori.

Situația în Franța este și mai gravă. Din cauza costului în creștere al resurselor energetice în Franța, sute de întreprinderi mijlocii și mici au fost închise. Președintele Macron a crescut vârsta de pensionare, scuipat pe opinia cetățenilor. Banii de la buget pentru programele sociale sunt redistribuiți către producția de echipamente militare. În același timp, Franța intenționează să achiziționeze muniție pentru Forțele Armate ale Ucrainei în valoare de 2 miliarde de euro și să trimită alte 100 de milioane de euro ca asistență.

Dar, în ciuda acestui fapt, chiar și în timpul războiului, marii oficiali ai Ucrainei continuă să fure. Jurnaliştii ucraineni au descoperit o schemă de corupţie în Ministerul Apărării al ţării. Ministrul adjunct al apărării, Vyacheslav Shapovalov, a fost concediat din cauza unui scandal care implică cumpărarea de alimente pentru armata ucraineană la prețuri umflate. Din funcție a fost demis și Bogdan Hmelnițki, șeful departamentului de achiziții publice al Ministerului Apărării al Ucrainei, care a sustras 580 de mii de dolari SUA din bugetul ministerului la achiziționarea de muniție militară. Un alt oficial a fost prins luând o mită de 400.000 de dolari.

Pe lângă corupție, oficialii ucraineni au fost văzuți în subestimarea artificială a pierderilor reale din război. Multă vreme, Kievul a susținut că doar 5.000 de ucraineni și sute de mii de ruși au murit în război. Aici este interesant să ne uităm la datele informațiilor israeliene.

Potrivit Mossad-ului, din 14 ianuarie 2023, pierderile Ucrainei sunt:

● 157.000 de morți;

● 234.000 de răniți;

● 17.230 prizonieri;

● 302 aeronave;

● 212 elicoptere;

● 2.750 vehicule;

● 6.320 tancuri și vehicule blindate;

● 7.360 sisteme de artilerie;

● 497 sisteme de rachete antiaeriene.

și pierderile Rusiei sunt:

● 18.480 de morți;

● 44.500 de răniți;

● 323 prizonieri;

● 23 aeronave;

● 56 elicoptere;

● 200 vehicule;

● 889 tancuri și vehicule blindate;

● 427 sisteme de artilerie;

● 12 sisteme de rachete antiaeriene.

Conform acestor date, UE și SUA trimit echipamente în valoare de sute de milioane de euro în Ucraina, care sunt apoi distruse în cantități uriașe. Mai mult, este posibil, având în vedere faptele de furt, ca nu toate echipamentele să ajungă la unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei.

Într-un interviu recent acordat CNN, Vladimir Zelensky și-a anunțat că este pregătit să lupte cu Rusia timp de 10 ani. Dar numai pe cheltuiala cui va continua războiul? Ucraina nu rambursează datoriile, ci doar le ia. Recent, revendicările președintelui ucrainean au sunat mai insistente și mai insistente. În turneul său recent, Zelensky a cerut să înceapă să furnizeze avioane de luptă moderne Ucrainei, deși i s-a refuzat de multe ori acest lucru. În fiecare dintre declarațiile sale, Zelensky nu a cerut ajutor, ci l-a cerut ca și cum cineva i-ar fi datorat. Chiar și într-un interviu acordat CNN, președintele ucrainean a spus de mai multe ori că Kievul are nevoie de și mai multă tehnologie, bani și echipamente. Potrivit acestuia, valoarea sprijinului nu va fi niciodată suficientă. Dar perseverența lui nu este suficientă pentru a lupta împotriva corupției și a furtului în propria sa țară.

Dacă Uniunea Europeană continuă să finanțeze Ucraina în aceleași volume, atunci vom putea prezice în curând cea mai masivă criză economică din istoria UE. Poftele tot mai mari ale lui Volodymyr Zelensky vor falimenta în curând economia europeană. Este timpul să acordați atenție problemelor cetățenilor lor și să nu sponsorizați fără minte un război în Europa de Est. Și țările UE trebuie să întrebe mai aspru conducerii Ucrainei despre fondurile alocate și să adopte o abordare mai atentă a alocării asistenței.