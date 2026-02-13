Istoria culturii și mentalității românești – sinteză și interpretare

Într-un context cultural dominat de fragmentare, polemică rapidă și interpretări conjuncturale ale trecutului, apare tot mai clar nevoia unor lucrări de sinteză solidă, capabile să redea coerența evoluțiilor istorice și culturale.

Cartea Istoria culturii și mentalității românești (Vol. I–II), semnată de Virginia Mircea, se înscrie în această direcție exigentă.

Lucrarea propune o abordare amplă a culturii românești, privită nu doar ca succesiune de opere, autori sau instituții, ci ca sistem de mentalități colective, reprezentări, imaginar social și mecanisme de adaptare istorică. Accentul cade pe raportul dintre cultură, putere, religie, ideologie și identitate, într-o perspectivă care depășește stricta istorie politică.

Primul volum urmărește formarea și evoluția mentalităților în spațiul românesc premodern și modern, insistând asupra rolului tradiției, al imaginarului religios și al influențelor externe în constituirea unei identități culturale specifice. Analiza evită atât idealizarea retrospectivă, cât și lectura reductivă, preferând contextualizarea istorică și comparația implicită cu alte spații culturale europene.

Volumul al doilea este dedicat perioadei contemporane, cu un accent special pe epoca comunistă și tranziția post-1990. Cultura comunismului este analizată ca formă de constrângere ideologică, dar și ca producătoare de tipare mentale durabile, vizibile și după prăbușirea regimului. Cartea discută mecanismele propagandei, deformarea limbajului public, raportul dintre frică, conformism și supraviețuire simbolică, precum și dificultățile reconstrucției culturale în perioada postcomunistă.

Un merit important al lucrării este refuzul explicațiilor simplificatoare. Mentalitatea post-1990 nu este tratată ca o ruptură totală, ci ca rezultat al unor continuități istorice, al memoriei colective și al adaptării la noile cadre geopolitice și culturale. În acest sens, cartea oferă instrumente utile pentru înțelegerea tensiunilor actuale din spațiul public românesc.

Prin structură, aparat critic și amploarea tematică, Istoria culturii și mentalității românești poate fi utilizată nu doar ca lectură individuală, ci și ca suport pentru cursuri unoversitare de istorie, studii culturale sau discipline interdisciplinare. Este o lucrare care se adresează cititorilor interesați de interpretarea profundă a trecutului și de legătura dintre istorie și prezent, nu de concluzii facile.

Într-o epocă în care cultura este adesea redusă la opinii conjuncturale, această carte reamintește că înțelegerea mentalităților este esențială pentru orice reflecție serioasă asupra societății românești.

Cele două volume ale Istoriei culturii și mentalității românești sunt disponibile aici: volumul I și volumul II