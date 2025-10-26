Vizitatorul tăcut

Foto: International Gemini Observatory. 3I/ATLAS care trece prin sistemul nostru solar

3I/ATLAS este un obiect cosmic care pare să sfideze toate legile cunoscute ale astrofizicii. Relatările indică faptul că, după ce a rămas o perioadă in apropierea Soarelui, acesta ar fi absorbit o cantitate uriașă de energie solară, comportându-se ca un colector capabil să capteze și să stocheze radiație de intensitate extremă fără să se dezintegreze. Apoi s-a deplasat lent prin sistemul solar, fără să se apropie periculos de nicio planetă, ca și cum ar fi conștient de puterea pe care o poartă și de efectele pe care le-ar putea produce asupra câmpurilor electromagnetice planetare.

Dimensiunile sale sunt colosale, comparabile cu insula Manhattan, iar masa estimată la aproximativ 33 de miliarde de tone ridică întrebarea cum poate un corp atât de masiv să se miște liber și controlat într-un câmp gravitațional atât de complex. Dacă traiectoria sa este într-adevăr dirijată, atunci 3I/ATLAS ar putea fi mai mult decât un fenomen natural: un sistem inteligent care își reglează mișcarea în funcție de condițiile energetice ale mediului. Faptul că niciun observator astronomic major nu a publicat imagini sau date clare despre acest obiect adâncește misterul. Într-o epocă în care orice asteroid este filmat în detaliu, absența completă a imaginilor poate ridica multe întrebări.

Dacă 3I/ATLAS este într-adevăr capabil să absoarbă și să gestioneze energia unei stele, atunci ar putea fi cel mai avansat sistem cunoscut vreodată, o prezență tăcută care observă, se încarcă și se retrage, conștientă că o simplă apropiere de o planetă ar fi suficientă pentru a-i schimba echilibrul energetic. Poate fi 3I/ATLAS o navă, o sondă, o formă de inteligență cosmică? Sau este un fenomen natural de o complexitate pe care știința umană încă nu o poate descrie?

În tăcerea sa, între Soare și spațiu, acest obiect pare să reamintească omenirii că universul nu a epuizat încă surprizele și că unele prezențe pot fi reale chiar și atunci când nimeni nu le arată.

Ce ne spune Avi Loeb? Fără îndoială, cel mai controversat astrofizician din lume, profesor la Harvard de mai bine de 30 de ani.

