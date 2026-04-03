Europa identității versus Europa ideologiilor: o lectură conceptuală a discursului senatorului Mircia Chelaru

gen. dr. Mircia Chelaru, senator AUR

În cadrul Conferinței Internaționale „Europa în care credem”, organizată de Institutul Conservator „Mihai Eminescu”, senatorul Mircia Chelaru a susținut un discurs cu o puternică încărcătură critică asupra direcției actuale a Europei contemporane.

Discursul se construiește în jurul unei idei centrale, exprimată explicit: „Europa profundă este izvorul continuu al civilizației universale, în întregul său.” Această formulare introduce conceptul de „Europă profundă”, înțeleasă ca fundament identitar, istoric și cultural, aflat în opoziție cu tendințele contemporane percepute ca destabilizatoare.

În acest sens, senatorul Mircia Chelaru avertizează că „Europa nu se poate regenera din națiuni zdrențuite de uraganul globalismului”, sugerând o ruptură între identitatea tradițională și procesele de uniformizare globală. Astfel, prima distincție conceptuală majoră este cea dintre identitate și globalism, unde primul termen este valorizat pozitiv, iar cel de-al doilea apare ca factor de eroziune.

Aceeași logică opozitivă se regăsește și în critica adusă progresismului, definit drept „pan-ideologia progresismului demolator”. În această formulare, progresismul nu este prezentat ca evoluție, ci ca un proces de destructurare a reperelor tradiționale. În contrapondere, discursul sugerează necesitatea unei reveniri la stabilitate și continuitate.

Un alt nucleu important al intervenției îl constituie demascarea unor concepte considerate deformate sau golite de conținut. Astfel, senatorul Mircia Chelaru enumeră explicit: „falsa democrație, libertatea mimată, individualismul, izolarea, rătăcirea și smintirea publică”. Acest pasaj concentrează o critică amplă la adresa societății contemporane, în care valori fundamentale sunt percepute ca fiind doar simulate, nu autentice.

În aceeași linie, senatorul indică și alte fenomene problematice: „supra-normarea și reaua credință a legiuitorilor, cultura refuzului și mitul multiculturalismului”. Aici apare o nouă distincție conceptuală relevantă: între ordinea firească și excesul de reglementare, respectiv între identitate și multiculturalismul considerat ideologic.

Discursul nu rămâne însă doar în registrul critic, ci propune și o direcție de acțiune. „Lupta noastră trebuie concentrată pe demascarea falsurilor”, afirmă Mircia Chelaru, indicând rolul activ al societății și al elitelor. Această idee este întărită prin apelul la „elitele noastre cu angajare asumată”, sugerând necesitatea unei implicări responsabile în spațiul public.

În final, intervenția converge către o idee-sinteză, formulată astfel: „toate aceste provocări trebuie să-și găsească răspunsul prin soluții aplicabile” și, mai ales, prin „declanșarea unei opere concertate de înnoire a respectului ferm pentru realitate”. Această concluzie indică o revenire la realitate ca fundament al reconstrucției sociale și politice.

În ansamblu, discursul senatorului Mircia Chelaru se articulează pe o serie de opoziții conceptuale clare: identitate versus globalism, tradiție versus progresism, autentic versus mimat, comunitate versus individualism excesiv. Dincolo de poziționarea ideologică, aceste distincții oferă un cadru de reflecție asupra tensiunilor care definesc Europa contemporană.

Într-un moment în care întrebările despre identitate, suveranitate și direcție politică devin tot mai presante, astfel de intervenții contribuie la conturarea unei dezbateri necesare privind viitorul proiectului european.

