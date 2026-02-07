România – ROExit pentru a supraviețui ca țară de Virginia Mircea postat pe 07/02/2026 România nu riscă să „iasă din Europa”. România riscă să dispară lent în interiorul ei. După aproape două decenii de apartenență la Uniunea Europeană, bilanțul real nu mai poate fi evitat: statul român s-a subțiat economic, demografic și decizional. Nu printr-o conspirație, ci printr-o integrare asimetrică într-un sistem pentru care nu era pregătit. ROExit nu este un capriciu ideologic. Este o discuție de supraviețuire. România nu a fost pregătită pentru aderare. A fost admisă oricum. România a intrat în UE în 2007 fără elementele minime necesare unei integrări echilibrate: capital autohton slab industrie deja distrusă în anii ’90 administrație incapabilă să negocieze și să controleze justiție inconsecventă elite politice dependente de validare externă Aderarea nu a fost rezultatul maturizării interne, ci al unei decizii geopolitice. UE avea nevoie de stabilitate la granița estică. România avea nevoie de „ancorare”. Condițiile reale au fost secundare. Rezultatul: o țară nepregătită a fost aruncată într-o competiție economică pe care nu avea cum să o câștige. Integrarea asimetrică: cum se „mulge” o țară fără să fie ocupată România nu a fost jefuită clasic. A fost integrată într-un sistem unde regulile favorizează centrele de putere. Piață deschisă + capital slab = captură economică corporațiile intră cumpără ieftin domină distribuția repatriază profitul Statul român nu a protejat: retailul autohton procesarea industria medie lanțurile locale de valoare Aceasta este „vaca de muls”: nu prin furt, ci prin diferență de forță. De ce trebuie discutat ROExit? Pentru că UE subțiază România UE nu distruge România printr-un act brutal. O subțiază sistematic. a) Demografic Libertatea de circulație a însemnat: exod masiv de forță de muncă pierdere de contribuabili îmbătrânire accelerată Vestul a câștigat oameni formați pe banii României. România a rămas cu golurile. b) Economic profitul pleacă decizia pleacă capitalul autohton rămâne marginal România produce, dar nu controlează. c) Politic decizia reală este externă politica internă este de administrare, nu de strategie „reformele” sunt condiționate, nu asumate Un stat fără capacitate de decizie nu este suveran, indiferent de steagurile fluturate. Mitul catastrofei RoExit Una dintre cele mai mari mistificări este ideea că ieșirea din UE ar însemna izolare. Este fals. România a avut acorduri bilaterale cu toate statele europene înainte de aderarea la UE: comerciale culturale diplomatice de securitate Ieșirea din UE nu înseamnă ieșirea din Europa. Înseamnă: renegociere poziționare asumare de costuri dar și recâștigarea controlului Ce ar putea câștiga România dintr-un ROExit bine gândit ROExit nu este o soluție magică. Este o șansă – dacă este făcut ordonat, etapizat și lucid. a) Control asupra politicii economice protejarea capitalului autohton condiții reale pentru investiții, nu privilegii politici industriale proprii b) Control asupra forței de muncă stimulente pentru reținerea românilor imigrație selectivă, nu de avarie c) Politică fiscală adaptată interesului național stoparea optimizărilor agresive impozitare reală a profiturilor d) Decizie politică internă nu perfectă nu „curată” dar a noastră Adevărul final, incomod UE nu a fost construită pentru dezvoltarea periferiei. A fost construită pentru stabilitatea centrului. România a acceptat acest rol. Acum plătește costul. ROExit nu este despre orgoliu. Este despre a decide dacă mai vrem să existăm ca stat funcțional sau doar ca teritoriu util. Concluzie România nu va muri dintr-o explozie. Va muri prin subțiere, dacă nu schimbă traiectoria. ROExit nu este un capăt de drum. Este începutul unei confruntări reale cu propriile slăbiciuni. Și exact de aceea este evitat RoExit. Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult Distribuie pe: