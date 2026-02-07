România – ROExit pentru a supraviețui ca țară

România – ROExit pentru a supraviețui ca țară

România nu riscă să „iasă din Europa”. România riscă să dispară lent în interiorul ei.

După aproape două decenii de apartenență la Uniunea Europeană, bilanțul real nu mai poate fi evitat: statul român s-a subțiat economic, demografic și decizional. Nu printr-o conspirație, ci printr-o integrare asimetrică într-un sistem pentru care nu era pregătit.

ROExit nu este un capriciu ideologic. Este o discuție de supraviețuire.

România nu a fost pregătită pentru aderare. A fost admisă oricum.

România a intrat în UE în 2007 fără elementele minime necesare unei integrări echilibrate:

capital autohton slab

industrie deja distrusă în anii ’90

administrație incapabilă să negocieze și să controleze

justiție inconsecventă

elite politice dependente de validare externă

Aderarea nu a fost rezultatul maturizării interne, ci al unei decizii geopolitice. UE avea nevoie de stabilitate la granița estică. România avea nevoie de „ancorare”.

Condițiile reale au fost secundare.

Rezultatul: o țară nepregătită a fost aruncată într-o competiție economică pe care nu avea cum să o câștige.

Integrarea asimetrică: cum se „mulge” o țară fără să fie ocupată

România nu a fost jefuită clasic. A fost integrată într-un sistem unde regulile favorizează centrele de putere.

Piață deschisă + capital slab = captură economică

corporațiile intră

cumpără ieftin

domină distribuția

repatriază profitul

Statul român nu a protejat:

retailul autohton

procesarea

industria medie

lanțurile locale de valoare

Aceasta este „vaca de muls”: nu prin furt, ci prin diferență de forță.

De ce trebuie discutat ROExit? Pentru că UE subțiază România

UE nu distruge România printr-un act brutal. O subțiază sistematic.

a) Demografic

Libertatea de circulație a însemnat:

exod masiv de forță de muncă

pierdere de contribuabili

îmbătrânire accelerată

Vestul a câștigat oameni formați pe banii României. România a rămas cu golurile.

b) Economic

profitul pleacă

decizia pleacă

capitalul autohton rămâne marginal

România produce, dar nu controlează.

c) Politic

decizia reală este externă

politica internă este de administrare, nu de strategie

„reformele” sunt condiționate, nu asumate

Un stat fără capacitate de decizie nu este suveran, indiferent de steagurile fluturate.

Mitul catastrofei RoExit

Una dintre cele mai mari mistificări este ideea că ieșirea din UE ar însemna izolare.

Este fals.

România a avut acorduri bilaterale cu toate statele europene înainte de aderarea la UE:

comerciale

culturale

diplomatice

de securitate

Ieșirea din UE nu înseamnă ieșirea din Europa.

Înseamnă:

renegociere

poziționare

asumare de costuri

dar și recâștigarea controlului

Ce ar putea câștiga România dintr-un ROExit bine gândit

ROExit nu este o soluție magică. Este o șansă – dacă este făcut ordonat, etapizat și lucid.

a) Control asupra politicii economice

protejarea capitalului autohton

condiții reale pentru investiții, nu privilegii

politici industriale proprii

b) Control asupra forței de muncă

stimulente pentru reținerea românilor

imigrație selectivă, nu de avarie

c) Politică fiscală adaptată interesului național

stoparea optimizărilor agresive

impozitare reală a profiturilor

d) Decizie politică internă

nu perfectă

nu „curată”

dar a noastră

Adevărul final, incomod

UE nu a fost construită pentru dezvoltarea periferiei. A fost construită pentru stabilitatea centrului .

. România a acceptat acest rol. Acum plătește costul.

ROExit nu este despre orgoliu. Este despre a decide dacă mai vrem să existăm ca stat funcțional sau doar ca teritoriu util.

Concluzie

România nu va muri dintr-o explozie. Va muri prin subțiere, dacă nu schimbă traiectoria.

ROExit nu este un capăt de drum. Este începutul unei confruntări reale cu propriile slăbiciuni. Și exact de aceea este evitat RoExit.

. Și exact de aceea este evitat RoExit.

