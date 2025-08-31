Controlul minții prin nanoparticule

În iunie 2024, o echipă de cercetători sud-coreeni de la Institute for Basic Science a anunțat o descoperire care a stârnit uimire și neliniște deopotrivă: pentru prima dată, comportamentul șoarecilor a fost controlat wireless printr-un sistem numit Nano-MIND, abreviere pentru Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics. Ideea pare desprinsă dintr-un roman de științifico-fantastic, dar experimentul este cât se poate de real. Totul a fost posibil prin injectarea unor nanoparticule magnetice în creierul șoarecilor, nanoparticule concepute să se lege de neuroni modificați genetic. Odată ce un câmp magnetic extern era aplicat, aceste particule se încălzeau la scară microscopică, declanșând activarea neuronilor. Rezultatul era spectaculos: cercetătorii puteau induce sau opri comportamente precum alăptarea sau hrănirea, fără niciun fir, fără electrozi și fără implanturi voluminoase.

Această tehnologie are implicații uriașe. În plan medical, ar putea deschide calea către tratamente inovatoare pentru boli neurologice grave, precum Parkinson, depresia rezistentă sau epilepsia. În același timp, oferă un instrument unic pentru a explora și înțelege funcționarea circuitelor cerebrale în detaliu, acolo unde metodele clasice, bazate pe electrozi sau optogenetică, sunt limitate. De la simpla înregistrare a gândurilor, interfețele creier–mașină par să evolueze către posibilitatea de a scrie direct în circuitele creierului.

Dar progresul științific nu vine niciodată fără întrebări incomode. Faptul că se poate declanșa un comportament matern la un șoarece ridică inevitabil întrebarea dacă, într-o bună zi, aceeași tehnologie ar putea influența emoții sau decizii la oameni. Ce se va întâmpla dacă asemenea instrumente vor fi folosite nu pentru vindecare, ci pentru manipulare? Cum vom putea împiedica utilizarea lor în scopuri militare sau coercitive? Cât de pregătiți suntem, ca societate, să gestionăm o putere care atinge însăși libertatea de a gândi și de a simți?

5/5 - (1 vote)