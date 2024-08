FENOMENUL ȘOȘOACĂ

Când a reușit performanța să fie aleasă de români în Parlamentul European, primul gând care mi-a venit în minte a fost… ai încurcat-o Ursula… ţi-ai găsit Nănașa… Cred că am și scris pe undeva atunci asta. Apoi, am auzit tot felul de voci înfocate, pro și contra, despre „ce ne-a făcut Șoșoacă”. Cei contra, puși sau spontani au sărit: „uite cum ne-a făcut Șoșoacă de râs în toată Europa!”. Cei pro, au aprobat-o cu entuziasm: „bravo, Diana, bine le-ai făcut!”.

Trebuia să spună cineva, de la tribuna Parlamentului European, toate aceste adevăruri dureroase și dure despre criminalitatea politică, medicală și farmaceutică mondială și despre agresiunea geoclimatică asupra Omenirii. Despre acest genocid planificat și executat fără milă de către călăii națiunilor, de cei lipsiți de credință și rațiune. Despre armele de distrugere în masă a Umanității și a Omului creat de Dumnezeu după Chipul și Asemănarea Sa, arme subtile ale minții artificiale, folosite împotriva noastră, toate din sfera genocidului globalist.

Despre toate acestea, numai un avocat de mare curaj și un om cu credință adevărată în Dumnezeu și în valorile Umanității putea vorbi răspicat, cu adevăr și sinceritate. Doar un cunoscător avizat de drept și de nedrept internațional putea comunica, în cunoștință de cauză, verbal și prin gesturi simbolice aceste adevăruri crâncene, în toată substanța lor juridică. Despre tot ce ni se întâmplă, spre distrugerea noastră și arătându-i cu degetul pe acești mengheliști de secol 21, cu mască și coasă și cu saci negri de plastic pregătiți să ne trimită pe lumea cealaltă pe noi, oamenii lui Dumnezeu, clamând cu nerușinare drepturile omului, dar facând pipi pe ele. Dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul credinței, dreptul la suveranitate!

La Școala de vară a Partidului S.O.S. ROMÂNIA condus de Diana Iovanovici Șoșoacă, eveniment care s-a desfășurat în zilele de 23, 24 și 25 august 2024, în Sala NATO a Hotelului Piatra Mare din Poiana Brașov, am revăzut pe un ecran mare aceste secvențe cu adevărul crimei rostit de Diana Șoșoacă de la tribuna Parlamentului Europei, căzut ca un trăznet peste cei prezenți în acea sală. Tot acum am revăzut și un alt discurs al europarlamentarului nostru, pledând cu calm și echilibru, dar ferm, pentru Pace. Un discurs veritabil și consistent argumentat, rostit tot în Parlamentul European, în limba lui Eminescu, cu sinceritate nedisimulată și răsplătit și acesta, acum, în reluare, cu ropote de aplauze, ridicări în picioare și scandări onomastice înflăcărate de către cei prezenți la Școala de vară din Sala NATO (în jur de 1000 de oameni), într-un acord colectiv spontan de aprobare. M-am regăsit întru totul în gesturile, în pledoariile și în luările de atitudine ale doamnei Șoșoacă.

Ca ziarist curios, autoinvitat, dar luat de mână de gazda-șefă din faţa oamenilor de ordine de la intrare, am văzut-o cu acest prilej pentru prima dată în carne și oase pe Diana Șoșoacă. Pe care o știam doar de la televizor, unde o urmăream din când în când, cu relativ interes analitic. O urmăream doar ca pe o curiozitate politico-mediatică și o luam ca pe o știre de senzație și de spectacol de televiziune intens colorat. Totuși, eram șocat și captivat de atitudinea și de curajul ei, ieșite din comun, de forța de luptă ca un sumo în arenă, de forța și de inteligența argumentelor și gesticii sale megavolubile, bine sincronizate și exprimate viu în potriveala cuvintelor. Juca în spațiul public și pe scena politică plină de nulități și paiațe ca o actriță naturală, de genul regretatei noastre Draga Olteanu Matei. În gesturile sale politice am văzut și ceva din felul de a se manifesta comportamental vulcanic al lui Corneliu Vadim Tudor. Iar în înflăcărarea discursurilor, am simțit și tumultul înflăcărat al lui Adrian Păunescu.

Pe urmă, am aflat că fata de 90-45-90, frumoasă și deșteaptă foc în tinerețe (și acum este un om la fel de frumos!) mergea la concerte și la marile spectacole de teatru din București, făcuse și ceva teatru amator, fusese și miss, și model, dar făcuse și performanță olimpică la matematică. Făcea parte dintre copiii de excepție ai României, cei superdotați, fiind descoperită și îndrumată îndeaproape de antrenorul de genii, eminentul profesor Florian Colceag, printre sutele de copii dotați selectați de dânsul, pierduți acum prin România şi prin toată lumea. N-a fost să fie matematica, ci avocatura… Un avocat excelent, cu competență și conștiință, care se implica fără teamă în cazurile grele care i-au conturat și i-au consacrat o carieră juridică de succes și de anvergură. Tânăra multivalentă devenise un as al baroului și al pledoariei la bară.

Numai că, mai mulți prieteni și admiratori ai talentelor sale înnăscute, au văzut în ea și altceva decât avocatul. În Diana Șoșoacă de ieri au întrezărit-o pe Diana Șoșoacă de astăzi. Şi au sfătuit-o să intre în politică, pentru că are vocație de tribun. Iar Diana Iovanivici Șoșoacă s-a avântat în politică, după ce se întrebase și îi întrebase pe sfătuitori: ce să caute ea în mocirla asta?! Descoperindu-și vocația, a ajuns în câțiva ani să fie tot ceea ce este astăzi. Adică o voce publică puternică și de anvergură și o șansă a speranței pentru românii debusolați și sătui de hoți, de ticălosi și de mincinoși. A devenit un cutremur sufletesc al conștiinței de neam și un reper de demnitate umană pentru români să se trezească la realitate. La ora actuală, nestăvilita Șoșoacă poate produce, împreună cu elitele vocaționale din totale domeniile, strânse lângă ea sau în jurul acțiunilor ei, nu doar o nouă mișcare națională, ci și o insurecție a naționalismului curat, ferm, dar nonextremist, o reînviere, ca stare de necesitate, a conștiinței ideii de românitate și de suveranitate.

Am făcut cunoștință și am intrat în rezonanță imediat ce Diana a început să vorbească mulțimii entuziaste și eu să filmez, ca partener media, cu tableta, această adunare însuflețită de oameni veniți să învețe profesia de a fi român şi să devină luptători pentru drepturile fundamentale naționale, suverane și suveraniste ale omului în această lume a dictaturii globaliste, care a pornit un război distructiv și stupid împotriva națiunilor și libertăților noastre. Și am realizat că omul-spectacol și prezidențiabilul cel mai bine articulat vocațional, Diana Iovanovici Șoșoacă, este un fenomen. Așa cum văzuseră și alți cititori în destine înaintea mea… Fenomenul Șoșoacă.Măi, fraților, Diana nu e o mahalagioaică de Ferentari, cum o etichetați, misogin și nedrept, unii dintre voi, ci e un om școlit, cinstit, profund și autentic. Uneori a avut și mai are și scăpări de manifestare publică, mai mult sau mai puțin amendabile… Dar cine nu are? Însă, față de toți maimuțoii politici care s-au cățărat pe scena României ca spectacol, trecuți, prezenți și, sper să nu, viitori, Șoșoacă este un produs politic și cultural autentic, un actor sincer și cinstit al realității zilelor noastre.Am crezut că exagerează când a dezvăluit că Partidului S.O.S. ROMÂNIA i-au fost anulate, la recentele alegeri, peste două milioane de voturi. Apoi am aflat din mediile secrete că acest număr mare de voturi exprimate i-au fost extrase printr-o anulare frauduloasă. Pentru că „atât s-a negociat”… 6 la sută… Pe bune, rezultatul ar fi fost de 20 la sută, există confirmarea acestor surse…

„Vă rog să nu mai considerați copiii noștri că sunt proști!” și „Unde au fost și unde sunt românii, când Țara a avut și are nevoie de ei?…” O exclamare și o întrebare răscolitoare pentru noi toţi şi pentru fiecare, rostită de Diana Șoșoacă. Copiii sunt viața și viitorul unei națiuni, iar curajul asumării valorilor de dreptate și adevăr este combustibilul demnității umane.

La această Școală de vară, prezidențiabilul Diana Iovanovici Șoșoacă a avut curajul singular, într-un moment în care toți actorii politici îl aplaudă, cu obediență, doar pe Unchiul SAM, să invite în Sala NATO a Hotelului Piatra Mare din Poiana Brașov pe reprezentanții diplomatici ai Rusiei și ai Venezuelei, două dintre țările-țintă pentru interesul globalist iudeo-american şi cele mai bogate ţări în resurse, așa cum este și România și cum sunt şi alte țări din lume, pe care Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a dăruit cu mari bogății naturale.

Diana ne-a mărturisit că primul lucru pe care l-a aflat când a ajuns europarlamentar, a fost acela că în Parlamentul European nu este voie să se vorbească de Dumnezeu și că sunt interzise icoanele… Să nu te crucești la una ca asta?!… Păi, este libertate de conștiință sau nu e? Atunci s-a hotărât Diana Şoşoacă să aducă din România, în birourile sale și ale colegilor săi, cât mai multe icoane.

Așa cum marele poet creștin Ioan Alexandru, senator în primul parlament al României de după căderea regimului comunist, i-a oprit pe mineri să devasteze în 1990 Parlamentul și să agreseze oameni cu o cruce în mână și o icoană ridicată protector în fața lor, tot așa europarlamentarul Diana Șoșoacă este hotărâta să fie în inima Europei un portdrapel al Neamului Românesc și al Lui DUMNEZEU.

