În relațiile internaționale, documentele oficiale au rolul de a liniști piețele și opinia publică, nu de a dezvălui adevărata distribuție a puterii. Așa cum „acordul procentajelor” scris de Winston Churchill pe o foaie de hârtie la Moscova în octombrie 1944 a rămas ascuns timp de decenii în timp ce declarațiile publice vorbeau despre libertate și cooperare, summitul trilateral de la Shenzhen (19 noiembrie 2026) dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin trebuie citit mai degrabă prin ceea ce lipsește din comunicatul final decât prin ceea ce a fost semnat.

Aplicând grila teoretică a lui John Mearsheimer — conform căreia marile puteri folosesc acordurile informale și zonele tampon ca mecanisme esențiale pentru a evita o coliziune militară directă — absența dosarelor Iran, Taiwan și Ucraina din „declarația pentru pace” de la Shenzhen devine cel mai clar indiciu al unei negocieri purtate în spatele ușilor închise.

Iluzia transparenței și logica „concertului marilor puteri”

Declarația oficială de la Shenzhen s-a limitat la principii generale privind evitarea unui război nuclear, securitatea aprovizionării cu petrol și reformarea instituțiilor globale (ONU și Curtea Penală Internațională). În logica realismului ofensiv, această generalitate este deliberată: marile puteri nu își pun niciodată pe hârtie concesiile teritoriale sau de securitate, deoarece un astfel de document le-ar delegitima în fața propriilor aliați și a opiniei publice interne.

Dincolo de pretextul protocolar — întâlnirea a avut loc în marja forumului APEC, din care UE nu face parte — excluderea Bruxelles-ului de la masa discuțiilor reflectă o realitate dură a politicii de putere: într-un club exclusivist al puterilor militare și nucleare, un gigant economic fără armată proprie și dependent de garanțiile americane nu are loc la masa deciziilor strategice. Mai mult, pentru Trump, Xi și Putin, prezența europenilor ar fi blocat din start orice compromis informal privind „zonele tampon”, deoarece statele UE ar fi insistat pe respectarea strictă a dreptului internațional și a suveranității Ucrainei. Astfel, formatul trilateral a funcționat ca un directorat global în care SUA, China și Rusia au căutat să își stabilească singure regulile de angajare.

Dosarul Iran: Delimitarea conflictului și compromisul energetic

Deși războiul purtat de Statele Unite împotriva Iranului și atacurile asupra aliaților americani din Orientul Mijlociu reprezintă una dintre cele mai grave crize de securitate ale momentului, atât Xi Jinping, cât și Vladimir Putin au evitat să menționeze public conflictul.

Exploatarea în orb a tăcerii diplomatice: În viziunea lui Mearsheimer, marile puteri evită să intre în războaie directe pentru a salva un partener secundar dacă acest lucru le amenință securitatea vitală. Tăcerea Moscovei și a Beijingului sugerează un acord informal de neintervenție militară directă în sprijinul Teheranului.

În viziunea lui Mearsheimer, marile puteri evită să intre în războaie directe pentru a salva un partener secundar dacă acest lucru le amenință securitatea vitală. Tăcerea Moscovei și a Beijingului sugerează un acord informal de neintervenție militară directă în sprijinul Teheranului. Miza reală (petrolul și rutele comerciale): Singurul indiciu concret din comunicatul de la Shenzhen este angajamentul comun de a crește producția și aprovizionarea cu petrol. În culise, aceasta indică o tranzacție pragmatică: China (principalul importator de petrol iranian) și Rusia acceptă să nu transforme criza iraniană într-un șoc energetic global sau într-o confruntare militară cu SUA, cu condiția ca Washingtonul să își limiteze operațiunile astfel încât să nu blocheze fluxurile energetice vitale pentru economia asiatică.

Dosarul Taiwan: Zona tampon și amânarea coliziunii

Pentru Beijing, controlul asupra vecinătății sale imediate și integrarea Taiwanului reprezintă imperativul suprem al unei mari puteri în ascensiune. Faptul că Taiwanul nu apare în declarația trilaterală, dar a fost subiectul unui avertisment direct transmis de Xi Jinping lui Donald Trump în marja summitului („să facă ceea ce trebuie”), arată că problema a fost tratată bilateral, în afara cadrului oficial.

Exploatarea în orb a „zonei gri”: O invazie a Taiwanului ar declanșa o coliziune militară directă între două puteri nucleare — scenariul pe care realismul ofensiv îl consideră cel mai periculos. În lipsa unui tratat, mecanismul informal de evitare a coliziunii constă în menținerea insulei într-un statut de zonă tampon .

O invazie a Taiwanului ar declanșa o coliziune militară directă între două puteri nucleare — scenariul pe care realismul ofensiv îl consideră cel mai periculos. În lipsa unui tratat, mecanismul informal de evitare a coliziunii constă în menținerea insulei într-un statut de . Trocul între teatrele de operațiuni: Analiza realistă sugerează că marile puteri nu mai negociază dosarele izolat, ci la pachet. Un acord tacit la Shenzhen funcționează pe baza reținerii reciproce: Washingtonul temperează gesturile politice și sprijinul militar ofensiv pentru Taipei (evitând proclamarea unei independențe formale), în timp ce Beijingul amână o acțiune militară decisivă în strâmtoarea Taiwan și prelungește armistițiul comercial cu SUA (extins până în ianuarie 2027).

Dosarul Ucraina și Flancul Estic al NATO: „Noul șervețel” și arhitectura tampon

Cea mai frapantă absență din declarația de la Shenzhen este războiul din Ucraina și arhitectura de securitate a Europei de Est. Deși acest conflict a redefinit securitatea globală, liderii SUA, Chinei și Rusiei au ales să nu pronunțe public cuvântul „Ucraina” în documentul comun, limitându-se la mențiuni privind „stabilitatea strategică” și contestarea Curții Penale Internaționale (un gest simbolic direct în favoarea lui Vladimir Putin).

Exploatarea în orb a tăcerii privind Ucraina: Conform teoriei lui Mearsheimer, o mare putere (Rusia) nu va tolera niciodată integrarea unui stat de la granița sa într-o alianță militară rivală, iar o altă mare putere (SUA) va evita în cele din urmă un război nuclear pentru un teritoriu care nu îi afectează supraviețuirea directă. Lipsa oricărei referiri la „integritatea teritorială” sau „suveranitatea Ucrainei” în comunicatul de la Shenzhen indică faptul că Washingtonul și Moscova — sub medierea discretă a Beijingului — lucrează pe scenariul înghețării conflictului pe liniile actuale ale frontului și al transformării Ucrainei într-un stat tampon neutru (fără aderare la NATO).

Conform teoriei lui Mearsheimer, o mare putere (Rusia) nu va tolera niciodată integrarea unui stat de la granița sa într-o alianță militară rivală, iar o altă mare putere (SUA) va evita în cele din urmă un război nuclear pentru un teritoriu care nu îi afectează supraviețuirea directă. Lipsa oricărei referiri la „integritatea teritorială” sau „suveranitatea Ucrainei” în comunicatul de la Shenzhen indică faptul că Washingtonul și Moscova — sub medierea discretă a Beijingului — lucrează pe scenariul înghețării conflictului pe liniile actuale ale frontului și al transformării Ucrainei într-un (fără aderare la NATO). Implicațiile invizibile pentru Flancul Estic al NATO (inclusiv România): Faptul că Uniunea Europeană a fost exclusă de la masa de la Shenzhen reactivează exact sindromul „șervețelului” din 1944. În logica unui acord informal între Washington și Moscova, „evitarea coliziunii directe” presupune nu doar neutralizarea Ucrainei, ci și o posibilă auto-limitare a infrastructurii militare strategice pe flancul estic al NATO. Chiar dacă garanțiile formale ale Articolului 5 rămân pe hârtie, marile puteri pot conveni informal să nu amplaseze sisteme strategice ofensive sau baze permanente majore în proximitatea imediată a sferei de influență ruse (Marea Neagră și Europa de Est), transformând întreaga regiune într-o zonă de tranziție cu securitate negociabilă, nu absolută.

Concluzie: Ce rămâne ascuns dincolo de anul 2026

Așa cum în 1944 „șervețelul” lui Churchill și Stalin a consfințit o realitate a raporturilor de forță înainte ca ea să fie recunoscută oficial, summitul de la Shenzhen marchează trecerea de la o ordine bazată pe reguli publice la un tranzacționism discret între marile puteri.

În absența unor documente desecretizate, analiza în orb arată că SUA, China și Rusia nu au rezolvat crizele din Iran, Taiwan sau Ucraina, dar au trasat invizibil liniile roșii: marile puteri își protejează propriile perimetre vitale, acceptă zone tampon între ele și își sacrifică, la nevoie, aliații mai mici sau statele de la periferie pentru a evita o ciocnire directă între ele.

Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult