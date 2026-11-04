De la Postmodernism la Metamodernism

Dezbaterea ca scop în sine și inflația de strategii pe hârtie au transformat marile asociații conceptuale (think tank) în simple exerciții de retorică. După decenii în care imaginea a înlocuit faptele, asistăm la prăbușirea modelului postmodern și la nașterea unei noi epoci: cea a realismului aplicat.

Ce este postmodernismul?

Ca fenomen cultural, filosofic și politic global, postmodernismul a dominat societatea occidentală timp de aproximativ 40-50 de ani. Născut în deceniile 1960-1970 ca o reacție de deconstrucție a marilor certitudini moderniste, acesta a cunoscut apogeul în anii 1980 și 1990. A fost epoca de aur a „societății spectacolului”, o perioadă în care marketingul politic, PR-ul agresiv și realitatea virtuală au substituit acțiunea concretă.

În spațiul public românesc, acest model a fost importat masiv după anul 1990 și a funcționat ca o rețetă mimetică de validare. Mecanismul era simplu și profund ineficient: importul de strategii europene pe hârtie lucioasă, adoptarea unui vocabular conceptual sofisticat și mutarea centrului de greutate al actului decizional în zona evenimentelor de fațadă. Timp de decenii, succesul politic sau instituțional s-a măsurat în tăieri festive de panglici, conferințe de presă minuțios regizate și fotografii oficiale de protocol.

Postmodernismul a legiferat ideea periculoasă că a comunica bine despre o problemă este echivalent cu a o fi rezolvat deja. Sub această umbrelă ideologică, marile asociații conceptuale, comitetele de reflecție și think-tank-urile s-au transformat treptat în fabrici de retorică sterilă. S-au generat tone de documente strategice care au adunat praf în sertare, în timp ce rezultatele practice pentru societate s-au lăsat așteptate sau nu au mai venit niciodată. Pentru profesioniștii de structură, refuzul de a mai gira aceste mecanisme goale pe dinăuntru și retragerea din ele au reprezentat singurele decizii oneste posibile.

Epuizarea simulacrului și declinul structural

Ciclul istoric al postmodernismului a intrat într-o fază de epuizare accentuată începând cu crizele sistemice ale anilor 2000 și 2010. Prăbușirile economice, tensiunile geopolitice reale și digitalizarea accelerată au forțat societatea să se lovească din nou de realități brute, nesimulate. În mod inevitabil, s-a produs o ruptură profundă între discursurile eterate de la tribunele oficiale și dinamica din teren.

Astăzi, suntem martorii unei saturații de discurs. publicul și elitele pragmatice au dezvoltat o imunitate fină la manipularea prin imagine. Într-o societate suprasaturată de promisiuni și concepte abstracte fără finalitate, valoarea de piață a „formei fără fond” a scăzut dramatic. Ambalajul discursiv, privit în postmodernism ca produsul final, este perceput astăzi ca un eșec de management și o lipsă de substanță.

Noua paradigmă: Unde și cum se manifestă deja rezultatele palpabile?

Pe ruinele acestei epoci a vorbelor goale se conturează deja o nouă perioadă, definită în mediul academic drept metamodernism sau, în termeni politici, pragmatism radical. Noua eră refuză cinismul și ironia detașată ale deceniilor trecute, căutând cu disperare reconstrucția adevărului și utilitatea socială. Ea nu mai cumpără iluzii ambalate frumos și acționează sub principiul „idealismului pragmatic”: recunoașterea faptului că sistemele sunt rigide, dar abordarea acțiunii ca și cum schimbarea poate fi operată acum, de jos în sus.

Tranziția nu mai este o teorie, ci o realitate demonstrată prin exemple clare la nivel internațional în ultimii ani:

De la strategii globale la „politica prefigurativă” (Global, post-2020): În mod special după criza din 2020, societatea civilă din statele occidentale a încetat să mai aștepte rezoluții de la marile comitete de reflecție. Prin apariția rețelelor de sprijin reciproc (mutual aid), a cooperativelor locale și a celulelor cetățenești de cartier, comunitățile își construiesc singure soluțiile de reziliență direct în prezent, înlocuind birocrația de fațadă cu execuția tehnică imediată.

În mod special după criza din 2020, societatea civilă din statele occidentale a încetat să mai aștepte rezoluții de la marile comitete de reflecție. Prin apariția rețelelor de sprijin reciproc (mutual aid), a cooperativelor locale și a celulelor cetățenești de cartier, comunitățile își construiesc singure soluțiile de reziliență direct în prezent, înlocuind birocrația de fațadă cu execuția tehnică imediată. Prăbușirea liderului de PR în favoarea sincerității radicale (Islanda / Ucraina, post-2010 și 2019): Schimbarea se vede și în profilul liderilor căutați. Modele istorice precum cel din Reykjavík (Islanda, 2010), unde o abordare complet lipsită de masca PR-ului politic a deblocat administrația locală după criza financiară, sau debarcarea întregii clase politice tradiționale în Ucraina în 2019 prin ascensiunea unei conduceri bazate pe mesaje video nefiltrate, filmate direct pe stradă, arată că publicul respinge ritualul postmodern al comunicatelor oficiale. Oamenii vor să vadă vulnerabilitate asumată și transpunere în concret, nu discursuri sterile citite de pe prompter.

Schimbarea se vede și în profilul liderilor căutați. Modele istorice precum cel din Reykjavík (Islanda, 2010), unde o abordare complet lipsită de masca PR-ului politic a deblocat administrația locală după criza financiară, sau debarcarea întregii clase politice tradiționale în Ucraina în 2019 prin ascensiunea unei conduceri bazate pe mesaje video nefiltrate, filmate direct pe stradă, arată că publicul respinge ritualul postmodern al comunicatelor oficiale. Oamenii vor să vadă vulnerabilitate asumată și transpunere în concret, nu discursuri sterile citite de pe prompter. Pragmatismul juridic în locul conferințelor climatice (Europa, post-2018): Dacă mișcările postmoderne se rezumau la marșuri simbolice și dezbateri în amfiteatre, noul val metamodern folosește acțiunea directă în instanță. Deciziile istorice ale Curților Supreme din Olanda (cazul Urgenda în 2019, urmat de condamnarea gigantului petrolier Shell în 2021) sau din Germania (2021), unde asociațiile civice au obligat guvernele și corporațiile prin hotărâri judecătorești executive să modifice legislația și bugetele pe baza datelor tehnice pure, demonstrează o schimbare radicală de paradigmă. S-a trecut definitiv de la metaforele ecologice mimate la conferințe, la decizii administrative și sentințe judecătorești concrete.

Manifestări în spațiul public actual:

Tehnocrație și neo-utilitarism: Există o cerere tot mai mare pentru lideri care demonstrează competențe manageriale de execuție, capabili să navigheze crize logistice complexe.

Există o cerere tot mai mare pentru lideri care demonstrează competențe manageriale de execuție, capabili să navigheze crize logistice complexe. Auditul cetățenesc: Societatea civilă folosește platformele digitale nu doar pentru dezbateri ideologice, ci pentru monitorizarea fizică a promisiunilor (platforme de tip fact-checking, hărți interactive ale proiectelor de infrastructură).

Societatea civilă folosește platformele digitale nu doar pentru dezbateri ideologice, ci pentru monitorizarea fizică a promisiunilor (platforme de tip fact-checking, hărți interactive ale proiectelor de infrastructură). Oboseala corectitudinii politice abstracte: Discursurile pur identitare sau dezbaterile pur semantice încep să piardă teren în fața cererilor utilitare: siguranță economică, securitate energetică și stabilitate socială.

Concluzie:

Epuizarea ciclului postmodern nu înseamnă dispariția imaginii, ci retrogradarea ei din rolul de scop în sine în cel de instrument secundar. Spațiul public își recalibrează sistemul de valori: spectacolul retoric își pierde utilitatea dacă nu este dublat de o infrastructură a faptelor concrete. Supraviețuirea în spațiul public actual aparține celor care pot transforma capitalul de imagine în performanță verificabilă.

Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult