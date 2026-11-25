Un dialog între Ryana Popescu și prof. ing. Ioan Romeo Mânzală

Motto: „Gratuitatea dezarmează vigilența omului. Când un lucru este prezentat ca fiind fără cost, cetățeanul nu mai pune întrebări și nu mai analizează consecințele – acceptă, pur și simplu –, iar tocmai această acceptare ușoară reprezintă spațiul în care statul își extinde controlul.”

Pornind de la ideile sale despre relația dintre individ și autoritate, discut cu profesorul Romeo Mânzală despre mecanismele ascunse ale puterii, influența fluxului mediatic asupra vieții noastre interioare, nevoia de responsabilitate personală și locul omului într-o lume în schimbare.

Cum funcționează mecanismele prin care autoritatea își extinde influența fără zgomot, de ce se clatină liniile temporale interioare sub presiunea ecranelor și ce presupune trecerea de la inerția post-decembristă la o responsabilitate individuală reală?

Cum ne modelează zgomotul din media și de ce simțim că sistemul de după ’89 își atinge limitele?

Ryana Popescu: Bine v-am găsit, domnule profesor Romeo Mânzală! Într-o analiză despre relația dintre cetățean și autoritate în România tranziției, formulați o teză incomodă: statul a perfecționat o „artă stranie”, aceea de a oferi lucruri „gratuite” prin care, în fapt, omul pierde, iar statul câștigă control. Vrem să știm cum funcționează acest mecanism.

Prof. Romeo Mânzală: Este un mecanism pur psihologic. Gratuitatea dezarmează vigilența omului. În momentul în care un lucru este prezentat ca fiind fără cost, ca un cadou sau un ajutor din partea autorității, cetățeanul nu mai pune întrebări, nu mai caută detalii și nu mai analizează consecințele juridice sau economice. Acceptă, pur și simplu, iar tocmai această acceptare ușoară și liniștitoare reprezintă spațiul în care statul își extinde controlul, în timp ce omul cedează ceva valoros fără să-și dea seama.

Ryana Popescu: Pentru a ilustra acest tipar, faceți o paralelă între cupoanele de privatizare din 1994 și ceea ce numiți astăzi „cadastrul gratuit de stat”. Ce anume leagă două momente atât de diferite din punct de vedere tehnic?

Prof. Romeo Mânzală: Le leagă identitatea de mecanism. În 1994, oamenii, neobișnuiți cu economia de piață și lipsiți de informații reale, au primit cupoanele ca pe o împărțire echitabilă a avuției naționale, dar au fost convinși să le vândă intermediarilor pe sume derizorii, renunțând astfel la o parte reală din patrimoniul țării. Astăzi, la „cadastrul gratuit”, nu mai vorbim despre proprietate economică, ci despre identitatea administrativă. Statul prezintă totul ca pe o simplificare și o grijă față de cetățean, fără a explica însă ce drepturi se pierd sau ce obligații noi apar. Rezultatul este identic: totul este „legal”, responsabilitatea este difuză, iar omul rămâne cu impresia unei alegeri libere, deși decizia i-a fost indusă prin lipsă de transparență.

Ryana Popescu: Dincolo de aceste mecanisme administrative, aduceți în discuție o altă forță care ne modelează percepția asupra realității: fluxul continuu de informație, în special prin televiziune. De ce o numiți un „zgomot” care ne deviază drumurile interioare?

Prof. Romeo Mânzală: Pentru că televiziunea nu funcționează ca o fereastră neutră spre lume, ci ca un reflector care alege ce să lumineze și ce să lase în întuneric. De peste trei decenii, acest flux informațional s-a instalat în casele oamenilor ca un puls colectiv, un ritm străin care s-a suprapus peste ritmul interior al fiecăruia. În acest fel, liniile temporale personale ale oamenilor au început să se clatine. Oamenii ajung să nu mai poată distinge între propriile gânduri și ecoul gândurilor altora, între fricile reale și cele induse.

Ryana Popescu: Practic, sugerați că presa audiovizuală a devenit un instrument de reglare emoțională a societății. Cui folosește această stare de tensiune permanentă?

Prof. Romeo Mânzală: Folosește exclusiv celor care controlează narațiunea. În ultimii treizeci și cinci de ani, pe fondul crizelor și dezamăgirilor, televiziunea a devenit un adevărat metronom care dictează societății ce să simtă: când să se teamă, când să se revolte și când să se resemneze. Când milioane de oameni sunt expuși simultan aceluiași flux emoțional, se creează o vibrație comună care nu reflectă realitatea obiectivă, ci versiunea ei cea mai dramatică. Iar indiferența noastră față de această influență echivalează, din păcate, cu o renunțare la propria direcție.

Ryana Popescu: Trecând în plan politic, afirmați că structurile construite după 1989 se află astăzi într-un moment de „uzură accelerată” și de dezagregare inevitabilă. Nu este vorba doar despre o simplă criză trecătoare?

Prof. Romeo Mânzală: Categoric nu. Ceea ce vedem astăzi este începutul unei dezagregări lente a unui sistem care nu mai poate funcționa în parametrii lumii actuale. După 1989, nu am avut o reformă reală, ci o rotație internă a acelorași mecanisme, o redistribuire a puterii între grupuri care au controlat instituțiile fără să le transforme. Politica românească nu a produs niciodată o elită autentică, capabilă de viziune, ci a rămas blocată într-o arhitectură improvizată, în care deciziile majore veneau din exterior, iar interiorul doar le simula. Un sistem care nu se reformează se erodează și, în final, se prăbușește sub propria greutate.

Ryana Popescu: În aceste condiții, cum ar trebui să arate o „resetare politică” credibilă și cine o poate realiza?

Prof. Romeo Mânzală: O resetare autentică nu înseamnă doar cosmetizarea unor figuri, ci înlocuirea unei întregi mentalități care a transformat politica într-un mecanism rupt de cetățean. Schimbarea reală trebuie să înceapă cu o clasă politică nouă, formată din oameni care nu au participat la jocul puterii din ultimii treizeci și șase de ani și care nu au reflexele vechiului sistem. Doar astfel putem aduce o altă disciplină morală și o altă rigoare administrativă, trecând de la o politică a grupurilor de interese la una a individului responsabil.

Ryana Popescu: Vorbiți despre „responsabilitatea personală” ca fiind cheia de boltă a acestui nou sistem. Cum ar schimba acest principiu modul în care funcționează statul român?

Prof. Romeo Mânzală: Atâta timp cât deciziile se diluează într-o responsabilitate colectivă fără chip, statul rămâne opac, iar cetățeanul nu poate identifica nici vinovatul, nici soluția. Răspunderea individuală transformă guvernarea într-un contract moral: fiecare semnătură a unui decident devine o asumare directă, nu o simplă formalitate birocratică. Să ne uităm la democrațiile consolidate precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia sau Canada. Acolo, un ministru își dă demisia pentru o eroare administrativă, iar un funcționar răspunde pentru neglijență. Puterea nu este un scut, ci o obligație, iar tocmai această asumare generează încrederea publică.

Ryana Popescu: În acest context al asumării, faceți trimitere directă la Articolul 47 din Constituția României, cel referitor la nivelul de trai decent. De ce considerați că acest articol a rămas până acum mai degrabă o formulare solemnă?

Prof. Romeo Mânzală: Pentru că a lipsit legătura directă dintre decizia politică și răspunderea celui care o ia. Fără responsabilitate personală, Articolul 47 rămâne o promisiune abstractă, neîmplinită. În momentul în care însă instituțiile sunt conduse de oameni integri, conștienți că fiecare măsură administrativă se reflectă concret în viața oamenilor, bunăstarea cetățeanului încetează să mai fie un slogan de campanie și devine scopul firesc pentru care există statul.

Ryana Popescu: Finalul analizei dumneavoastră trece din registrul politic și social într-unul profund filozofic. Spuneți că, dincolo de toate aceste sisteme, „principalul subiect în ecuație rămâne omul”, pe care îl definiți drept un „co-creator”. Ce înseamnă acest lucru?

Prof. Romeo Mânzală: Înseamnă că omul nu este un simplu trecător pasiv sau un recipient anonim prin care trece viața fără să lase urme. Creația nu este o operă încheiată și sigilată, ci un organism viu, un proces continuu care se rafinează prin fiecare conștiință care îl atinge. Omul nu inventează esența sau ideea universală, dar îi dă formă și expresie; el este arhitectul ferestrei prin care lumina intră în lume, un sculptor care modelează realitatea prin propria sensibilitate și vibrație.

Ryana Popescu: Pentru o concluzie memorabilă, folosiți o metaforă aparte: comparați relația dintre ideea universală și semnătura fiecărui individ cu raportul dintre ocean și val. Cum ar trebui să ne raportăm la această imagine în vremurile tulburi pe care le traversăm?

Prof. Romeo Mânzală: Oceanul există indiferent de numele pe care îl dăm unui val — el este vast, tăcut și etern. Dar valul, în forma lui unică și în clipa lui irepetabilă, este singurul mod prin care oceanul se poate arăta lumii pentru o secundă. Noi, oamenii, suntem acel val. Chiar dacă gândul se naște în adâncuri înainte ca noi să îl conștientizăm și suntem mai degrabă receptorii și traducătorii lui, noi suntem cei prin care infinitul capătă contur, ritm și direcție. De aceea, indiferent cât de apăsătoare par mecanismele statului sau zgomotul exterior, omul nu trebuie să uite niciodată că el este cel care dă sens și expresie lumii în care trăiește.