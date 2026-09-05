Arta ca spațiu al dialogului: „Lumini și Umbre”, la Muzeul Național al Țăranului Român

Arta ca spațiu al dialogului: „Lumini și Umbre”, la Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește, în Sala Acvariu, expoziția de arte plastice „Lumini și umbre”, organizată de Secțiunea Arte Plastice a Cenaclului VITRALII. Vernisajul a avut loc marți, 1 septembrie 2026, iar expoziția poate fi vizitată până la 7 septembrie.

Reunind aproximativ 70 de lucrări de pictură, sculptură și artă decorativă, expoziția aduce în fața publicului creațiile a 11 artiști: Stela Bungău, Florica Dumitru, Luminița Stănciulescu, Marian Chirea, Bogdan Dițu, Gheorghe Rusu, Mihai Varzari, Aurel Daniel Vasilescu, Valeriu Lazăr, Ioan Rotariu și Aurel Cojanu.

Curatoriată de Bogdan Dițu, expoziția propune întâlnirea unor sensibilități și formule artistice diferite, reunite sub un titlu care trimite deopotrivă la limbajul plastic și la contrastele experienței umane.

Vernisajul s-a desfășurat în prezența istoricului și criticului de artă Speranța Ștefănescu și a reunit personalități din cultură și din alte domenii ale vieții publice. Avocatul George Vlaicu a prezentat artiștii participanți și particularitățile universului lor creator, iar actrița Doina Ghițescu a moderat întâlnirea, contribuind la atmosfera apropiată dintre artiști și public.

Cenaclul VITRALII activează în jurul prestigioasei reviste „VITRALII – Lumini și umbre”, publicație a veteranilor din serviciile române de informații, dimensiunea culturală constituind, în timp, una dintre direcțiile constante ale acestei comunități.

Prin diversitatea lucrărilor expuse și prin dialogul construit în jurul lor, „Lumini și umbre” depășește formula unui simplu eveniment expozițional. Devine un prilej de întâlnire între profesii, generații și sensibilități diferite, într-un spațiu emblematic al culturii bucureștene – Muzeul Național al Țăranului Român.