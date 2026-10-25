Noua axă Washington-Moscova și autoinvitarea disperată a Europei

Prima jumătate a lunii noiembrie marchează deblocarea unui format trilateral oficial între Statele Unite, Ucraina și Rusia în Emiratele Arabe Unite. Emisarul special al SUA, Steve Witkoff a inițiat și orchestrat o diplomație rapidă de tip shuttling între Oslo și Sankt Petersburg. Este o mișcare strategică ce a lăsat în afara listei formale de invitați nucleul dur al celor cinci lideri europeni (Franța, Germania, Marea Britanie, Norvegia și Finlanda). Forțați să recurgă la o formă de „autoinvitare” diplomatică prin încercări disperate de a deschide canale cu Kremlinul, liderii europeni confirmă exact diagnosticul sever pus recent de profesorul Jeffrey Sachs de la Columbia University în fața Parlamentului European; Sachs a avertizat explicit că persistența într-o retorică exclusiv militară și lipsa unei diplomații europene autonome vor lăsa viitorul Europei la acordul tranzacțional direct între Donald Trump și Vladimir Putin. Asta va însemna o Europă marginalizată în ipostaza cinică de a plăti integral nota de plată a unui conflict în al cărui deznodământ nu mai are niciun cuvânt de spus.

Liderii UE captivi în propria capcană strategică

Activismul de ultimă oră al marilor capitale europene nu reflectă o poziție de forță, ci o stare de anxietate geopolitică. Prin excluderea lor de la masa negocierilor din Emiratele Arabe Unite, liderii nucleului dur vest-european și nordic — Emmanuel Macron (Franța), Olaf Scholz (Germania), Keir Starmer (Marea Britanie), alături de premierii Jonas Gahr Støre (Norvegia) și Petteri Orpo (Finlanda) — experimentează consecințele directe ale externalizării propriei securități. Această „autoinvitare” forțată — încercarea acestor cancelarii de a trimite emisari sau de a iniția contacte telefonice directe cu Vladimir Putin — reprezintă o reacție de panică în fața unui fapt împlinit.

Europa traversează acum un dublu eșec. Absența unei autonomii strategice reale și blocajul într-o retorică rigidă care au retrogradat continentul la statutul de simplu spectator. În paralel, presiunea economică și militară crește accelerat: un acord de înghețare a conflictului agreat direct între Washington și Moscova va determina retragerea masivă a sprijinului american. deși a fost complet exclus de la desenarea noilor sfere de influență. Deși complet exclus de la desenarea noilor sfere de influență, într-un astfel de scenariu, blocului european îi revine rolul de executant financiar, fiind obligat să preia nota de plată pentru reconstrucție și securizarea Flancului Estic,

Pragmatismul tranzacțional al SUA: Doctrina „America First”

De cealaltă parte a Atlanticului, turneul diplomatic fulger al lui Steve Witkoff demonstrează modul în care noua administrație de la Washington aplică logica de tip corporatist în dosarele de securitate. Pentru echipa lui Donald Trump, conflictul din Europa de Est nu este o luptă ideologică, ci o risipă de resurse militare și financiare care distrage atenția de la adevărata prioritate a secolului XXI: competiția sistemică cu China în regiunea Indo-Pacific.

Această abordare explică de ce Washingtonul a preferat un format fluid în Emiratele Arabe Unite, ocolind complet structurile birocratice ale NATO sau ale Uniunii Europene. Statele Unite folosesc pârghiile asistenței logistice și ale presiunii economice ca monedă de schimb pentru a obține un compromis rapid. În această ecuație a pragmatismului, dorințele sau sensibilitățile istorice ale aliaților europeni sunt tratate ca factori secundari. Scopul Casei Albe este o stabilizare rapidă a frontului european, chiar cu prețul unui dictat diplomatic, pentru a putea elibera resursele strategice necesare pivotării către Pacific.

Poziția de forță a Moscovei: Valorificarea realismului politic

În acest triunghi asimetric, Kremlinul speculează la maximum graba tranzacțională a americanilor și fărâmițarea diplomatică a europenilor. Pentru Vladimir Putin, acceptarea dialogului intermediat de emisarul SUA nu reprezintă o concesie, ci validarea strategiei de uzură. Moscova citește „autoinvitarea” și telefoanele insistente ale liderilor europeni ca pe un semnal clar de slăbiciune și fragmentare în interiorul blocului occidental.

Prin urmare, Rusia își va menține o poziție foarte rigidă la masa tratativelor:

Realitatea din teren ca axiomă : Moscova va refuza orice propunere intermediară sau nuanțare venită dinspre capitalele europene, impunând controlul teritorial actual ca bază de plecare inegociabilă.

: Moscova va refuza orice propunere intermediară sau nuanțare venită dinspre capitalele europene, impunând controlul teritorial actual ca bază de plecare inegociabilă. Miza pe acordul cu SUA: Kremlinul știe că singurul partener de dialog cu relevanță militară reală este Washingtonul. Scopul final al Rusiei depășește granițele Ucrainei; ea urmărește obținerea unor garanții juridice solide, semnate direct cu Casa Albă, care să consfințească neutralitatea regiunii și să blocheze permanent extinderea infrastructurii NATO. În acest joc de sumă nulă, liderii de la Paris, Berlin sau Londra nu sunt negociatori, sunt spectatori forțați să accepte noul status-quo.

Flancul Estic: Cu ce rămâne România după negocieri?

Dacă marile capitale vest-europene resimt riscul marginalizării politice, statele din proximitatea directă a frontului, precum România, analizează ecuația prin prisma costurilor logistice asumate în ultimii ani. Bucureștiul s-a remarcat printr-o politică consecventă de sprijin aliniată deciziilor aliate, direcționând resurse financiare importante de la bugetul de stat pentru asistența refugiaților, gestionarea tranzitului de cereale și asistența tehnică.

Cel mai vizibil efort l-a reprezentat de transferul unei baterii din sistemul de apărare Patriot — o capabilitate extrasă dintr-un program național de înzestrare de anvergură estimat la 3,9 miliarde de dolari, valoarea de înlocuire a unității donate fiind de aproximativ 300 de milioane de dolari.

Odată cu o eventuală stabilizare a conflictului prin formatul din Emiratele Arabe Unite, România va fi pusă în situația de a-și gestiona deficitul temporar din arhitectura defensivă și presiunea bugetară asociată refacerii stocurilor. Într-un cadru internațional guvernat de pragmatism accentuat, predictibilitatea și loialitatea geopolitică ale Bucureștiului nu generează o pondere decizională directă la masa marilor aranjamente de securitate. Fără mecanisme de compensare logistică, refacerea capabilităților strategice va depinde direct de efortul financiar propriu. Această dinamică scoate în evidență asimetria structurală dintre marii decidenți și aliații din prima linie a Flancului Estic, ale căror interese de securitate regională sunt gestionate prin hotărâri centralizate

Concluzie

Această reconfigurare a forțelor reprezintă o lecție de realpolitik. Ea confirmă avertismentul profesorului Jeffrey Sachs: o Europă care refuză să gândească geopolitic și diplomatic pe cont propriu își pierde dreptul de a-și decide viitorul. În momentul în care marile puteri își regleză conturile sau își îngheață disputele dintr-o zonă pentru a se concentra pe alte teatre de operațiuni, sensibilitățile și securitatea actorilor regionali devin monedă de schimb. Pentru continentul european, geopolitica faptului împlinit nu mai este doar un scenariu de analiză, este o realitate diplomatică dură pe care liderii săi o decontează în prezent.

Despre Virginia Mircea Doctor în Ştiinţe Politice cu distincţia Magna cum Laudae, la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Sudii Politice şi Administrative din Bucureşti (S.N.S.P.A.) Citește mai mult