Reforma administrativă nu trebuie să fie o simplă operațiune contabilă: Cazul Comunei FUNDATA, model de performanță, autonomie și excelență turistică

Reforma administrativă nu trebuie să fie o simplă operațiune contabilă: Cazul Comunei FUNDATA, model de performanță, autonomie și excelență turistică

Dezbaterile actuale privind reforma administrativ-teritorială a României aduc în prim-plan necesitatea eficientizării cheltuielilor publice și a comasării unităților administrativ-teritoriale (UAT) cu un număr redus de locuitori. Deși principiul optimizării administrative este unul sănătos și necesar la nivel național, aplicarea lui mecanică, exclusiv pe baza unui criteriu demografic rigid, riscă să genereze erori strategice majore. Comuna Fundata, din județul Brașov, este exemplul cel mai elocvent al unei comunități care demonstrează că performanța administrativă se măsoară prin sustenabilitate financiară, capacitate de absorbție a fondurilor europene și impact economic regional, nu prin numărul de buletine înregistrate.

Comasarea Comunei Fundata cu o unitate administrativă învecinată ar reprezenta nu o economie la bugetul de stat, ci o frână pusă uneia dintre cele mai dinamice și mai bine administrate comunități montane din România. Argumentele economice, administrative și strategice pledează ferm pentru menținerea statutului său de unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare.

Sustenabilitate financiară și capacitate de autofinanțare

Scopul declarat al comasărilor administrative este eliminarea primăriilor „asistate”, incapabile să își acopere cheltuielile de funcționare din venituri proprii. Fundata nu se regăsește în această categorie. Datorită dezvoltării economice accelerate din ultimii ani, bazată pe antreprenoriat local, agroturism și investiții private, comuna dispune de un buget propriu solid, alimentat constant din taxe și impozite locale generate de o activitate economică reală.

Mai mult, populația rezidentă oficial (sub 1.000 de locuitori) nu reflectă sub nicio formă presiunea reală asupra infrastructurii și serviciilor publice. În perioadele de vârf turistic, populația efectivă a comunei crește de câteva ori, ceea ce impune o gestionare locală promptă, permanentă și adaptată specificului montan — o sarcină imposibil de administrat eficient de la distanță, printr-un aparat birocratic centralizat într-o comună-pol.

Campioană la atragerea fondurilor europene: peste 3.000 de euro pe cap de locuitor

Un alt argument invocat în favoarea comasărilor este incapacitatea primăriilor mici de a scrie și implementa proiecte europene. Realitatea din teren contrazice categoric această premisă în cazul Fundatei. Administrația locală a demonstrat o capacitate remarcabilă de absorbție a fondurilor nerambursabile, atrăgând peste 3.000 de euro pe cap de locuitor prin programe europene și naționale (AFIR, GAL, PNRR).

Aceste investiții nu au rămas pe hârtie, ci au transformat radical infrastructura comunei:

Modernizarea rețelei de drumuri comunale și de interes local (în satele Fundata, Șirnea și Fundățica);

Eficientizarea și modernizarea iluminatului public;

Dotarea serviciilor publice proprii cu utilaje moderne de deszăpezire și colectare selectivă a deșeurilor;

Investiții constante în infrastructura educațională, digitalizare și rețelele de utilități.

O eventuală comasare ar bloca sau întârzia proiectele aflate în derulare și ar dilua prioritățile de investiții ale zonei într-un buget comun dominat de nevoile unei alte localități.

Statut strategic: Pol turistic de interes național și internațional

Situată la cea mai înaltă altitudine dintre localitățile locuite permanent din România (1.360 m), pe culoarul Rucăr-Bran, între Parcul Național Piatra Craiului și Parcul Natural Bucegi, Comuna Fundata are un profil socio-economic unic.

Comuna integrează satul Șirnea — primul sat turistic declarat oficial în România (1973) — și găzduiește evenimente culturale și identitare de anvergură națională, precum Nedeia Munților sau Măsura Laptelui, alături de competiții sportive internaționale și infrastructură de agrement modernă. Aici funcționează zeci de operatori economici în domeniul ospitalității, agro-turismului și sporturilor montane. Desființarea administrației locale ar priva acest ecosistem turistic de un partener instituțional dedicat, capabil să promoveze destinația și să gestioneze rapid situațiile specifice unei zone montane de altitudine (intervenții pe timp de iarnă, avizare, gestionarea fluxurilor turistice).

Concluzie și apel către decidenți

Reforma administrativă a României trebuie să fie un instrument de stimulare a performanței, nu de sancționare a ei. Acolo unde o comunitate demonstrează că își poate susține bugetul, că atrage fonduri europene peste media națională și că reprezintă un brand turistic și economic de prim rang pentru România, statul are obligația de a sprijini și consolida autonomia locală, nu de a o desființa.

Comuna Fundata nu este o povară pentru bugetul național, ci un activ economic și cultural al României. Păstrarea statutului său administrativ este o decizie de bun-simț economic și de respect față de o comunitate care a demonstrat că se poate dezvolta prin muncă, viziune și bună gospodărire.