Într-o lume în care granițele dintre securitatea națională, sănătatea publică și criminalitatea transfrontalieră devin tot mai permeabile, fenomenul substanțelor psihoactive nu mai poate fi privit doar ca o problemă marginală sau strict medicală. El a devenit o variabilă strategică. Aceasta este premisa de la care pornește Dr. Ronny Berkovitz în volumul „Dependenți. Ghidul complet al dependențelor și al substanțelor psihoactive. Cum ne putem elibera de ele”, o lucrare de referință apărută recent la Editura Litera, care radiografiază cu precizie chirurgicală una dintre cele mai grave amenințări contemporane.

O perspectivă din linia întâi a deciziei și aplicării legii

Spre deosebire de abordările pur teoretice, cartea lui Ronny Berkovitz are greutatea experienței directe din instituțiile de forță și reglementare. Farmacist de profesie și doctor al Universității Ebraice din Ierusalim, autorul conduce Divizia de Aplicare a Legii și Supraveghere din cadrul Ministerului Sănătății din Israel. Mai mult, expertiza sa depășește sfera națională: este vicepreședinte al comitetului statelor europene din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) privind traficul de medicamente contrafăcute și reprezintă Israelul la Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Această dublă postură — de specialist în biochimie și de arhitect al politicilor publice (fiind implicat direct în redactarea legislației israeliene împotriva drogurilor sintetice și a reformei opioidelor) — îi permite să urmărească fenomenul de la moleculă până la impactul său geopolitic și social.

Geografia invizibilă a drogurilor moderne

Demersul autorului poartă cititorul printr-o geografie tulburătoare a riscului: de la laboratoarele secrete din China și câmpurile de luptă din Orientul Mijlociu, până la cluburile de noapte europene, aleile întunecate ale Tel Avivului și canalele criptate de pe Telegram.

Miza centrală a cărții este demontarea iluziei de siguranță. Berkovitz explică modul în care substanțe create inițial în laboratoarele de cercetare ca medicamente salvatoare ajung să fie deturnate, transformându-se în otrăvuri letale sau chiar în instrumente de război. Un exemplu elocvent analizat în volum este Captagonul — substanța utilizată pe scară largă de grupări teroriste precum Hamas și ISIS pentru a inhiba frica și oboseala pe câmpul de luptă, finanțând totodată rețelele de teroare.

Vulnerabilitatea cotidiană și economia contrafacerii

Dincolo de zonele de conflict, analiza coboară în imediata noastră proximitate. Autorul atrage atenția asupra modului în care pericolul s-a democratizat și s-a mutat în spațiul cotidian:

Drogurile „la vedere”: Cazul protoxidului de azot („gazul ilariant”), vândut aparent inofensiv la magazinul din colț, dar utilizat recreațional cu efecte neurologice severe — un fenomen pe care autorul a reușit să îl combată prin reglementări stricte în Israel. Piața neagră digitală și suplimentele contrafăcute: O industrie subterană de miliarde de dolari, în care o simplă pastilă comandată online sau un supliment alimentar falsificat pot deveni fatale, profitând de lacunele legislative și de viteza cu care laboratoarele clandestine modifică structura chimică a substanțelor pentru a ocoli legea. Mecanismele psihologice ale vulnerabilității: Lucrarea nu se limitează la aspectele criminologice, ci explică pe înțelesul tuturor mecanismele neurobiologice și psihologice prin care se instalează dependența, oferind și repere concrete pentru prevenție și recuperare.



Un instrument necesar pentru dezbaterea publică

Într-un moment în care inclusiv spațiul românesc și cel european se confruntă cu o recrudescență a consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor și cu o presiune crescândă asupra sistemelor de siguranță și sănătate, volumul lui Ronny Berkovitz funcționează ca un semnal de alarmă documentat. [

Scrisă într-un stil alert, accesibil, dar riguros argumentat, „ Dependenți ” depășește statutul unei simple cărți de popularizare științifică. Este un ghid de supraviețuire informațională adresat deopotrivă părinților, educatorilor, medicilor, dar și legiuitorilor și specialiștilor în securitate, reamintindu-ne că în fața unei amenințări care evoluează permanent, prima linie de apărare rămâne cunoașterea.

Dr. Ronny Berkovitz își lansează cartea „Dependenți. Ghidul complet al dependențelor și al substanțelor psihoactive. Cum ne putem elibera de ele”, publicată la Editura Litera, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România 2026. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 5 decembrie 2026, începând cu ora 16:00, la standul Editurii Litera (Pavilionul B2, Romexpo, București).

Detalii editoriale: Titlu: Dependenți. Ghidul complet al dependențelor și al substanțelor psihoactive. Cum ne putem elibera de ele

Autor: Dr. Ronny Berkovitz

Editura: Litera

ISBN: 978-630-388-077-8