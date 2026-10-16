Ce a mai făcut Elon?

Elon Musk a prezentat noua generație Tesla Roadster, un supercar electric dezvoltat împreună cu inginerii SpaceX, capabil să execute manevre aeriene spectaculoase cu ajutorul unor propulsoare integrate.

În cadrul unui eveniment organizat pe 15 octombrie 2026, în Texas, Tesla a demonstrat o tehnologie neobișnuită: automobilul a urcat pe o rampă curbată, a circulat cu susul în jos datorită unui sistem de aspirație, apoi s-a desprins de rampă, s-a rotit în aer și a aterizat pe roți. Într-o altă demonstrație, Roadster a sărit peste mai multe vehicule Tesla. Secretul constă într-o combinație între un sistem aerodinamic de aspirație și propulsoare cu gaz comprimat, dezvoltate folosind experiența companiei SpaceX. Tehnologia permite controlul poziției automobilului inclusiv în timpul unor scurte manevre aeriene.

Performanțele anunțate sunt impresionante: accelerație de la 0 la aproape 100 km/h în mai puțin de o secundă, viteză maximă de peste 370 km/h și autonomie de peste 480 de kilometri. Aceste cifre reprezintă însă date comunicate de Tesla, nevalidate încă prin teste independente ale unui model de serie. Roadster va avea trei variante: Performance, Thrust și Rocket. Ultima, disponibilă doar pe bază de invitație, este echipată cu un sistem complet de propulsoare pentru manevre aeriene. Producția este programată pentru 2028, iar prețurile finale nu au fost anunțate.

Prezentat inițial în 2017 și amânat de mai multe ori, Roadster revine acum ca o demonstrație a colaborării dintre industria automobilelor electrice și cea aerospațială.

Elon Musk nu a prezentat doar o mașină rapidă, ci un automobil care încearcă să depășească limitele tradiționale ale deplasării pe șosea. Rămâne de văzut câte dintre aceste tehnologii spectaculoase vor ajunge efectiv la clienți și în ce condiții vor putea fi utilizate.

5/5 - (1 vote)